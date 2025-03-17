Глушаков объяснил, почему рано говорить о чемпионстве «Спартака»

Бывший футболист сборной России оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

Рано говорить о заявках «Спартака» на чемпионство. Много матчей. А зная, как «Спартак» настраивается на игры с соперниками слабее… Всё будет зависеть от психологии игроков и дальнейших игр. Главное, чтобы «Спартак» и в других матчах выкладывался так же, как с «Зенитом». Сейчас глупо говорить о чемпионстве «Спартака». Не каждый день ты играешь с «Зенитом», а матчи с другими командами, в том числе с аутсайдерами, команде иногда даются тяжело.