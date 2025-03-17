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Глушаков объяснил, почему рано говорить о чемпионстве «Спартака»

сегодня, 13:06

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

Рано говорить о заявках «Спартака» на чемпионство. Много матчей. А зная, как «Спартак» настраивается на игры с соперниками слабее… Всё будет зависеть от психологии игроков и дальнейших игр. Главное, чтобы «Спартак» и в других матчах выкладывался так же, как с «Зенитом». Сейчас глупо говорить о чемпионстве «Спартака». Не каждый день ты играешь с «Зенитом», а матчи с другими командами, в том числе с аутсайдерами, команде иногда даются тяжело.

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Все комментарии
ezs6a76u7tj5
ezs6a76u7tj5
сегодня в 14:47
Денис прав, спартак опять не будет чемпионом,все силы отдал, чтобы опять не опозориться на своем поле с Зенитом и выиграл за счет левого гола, но не все судьи Сухие.
Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:28
Как при чём? Он капитан Спартака чемпиона.
4RT
4RT
сегодня в 14:20
Спасибо, что объяснил! А то все в темноте блуждали.
rkq4nhm82mxg
rkq4nhm82mxg
сегодня в 14:09
Согласен с Денисом
112910415
112910415
сегодня в 14:05
вообще надо меньше болтать !
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 14:04
Глушаков все знает, его даже в новый сезон экстрасексов позвали.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:03
Денис, помолись за ребят и тебе здоровья, ты легенда
s53r62pbj7be
s53r62pbj7be
сегодня в 13:33
Для начала Краснодар догнать неплохо бы
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:21, ред.
Да, Денис прав, его слова да Станковичу в уши. Как раз следующая игра с Ахматом, да ещё и после паузы. Ахмат как раз может выставить автобус что само по себе слабое место Станковича, ну и на своём поле они очень опасно контратакуют в последних играх со Спартаком. Абаскаль я помню уехал ни с чем, только с красной карточкой и позорной историей. Думаю лучше бы сыграли сразу без перерыва на этой волне куража. Перерывы Спартаку в этом сезоне не на пользу идут. Короче если Ахмат одолеют то можно будет уже тихонечко шептать себе под нос, но так чтобы никто не слышал.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:10
А при чём тут Глушаков?
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 13:09
Да ради Бога, пусть говорят... Ежегодная традиция, а ведь грабли те же никто не убирал.
Гость
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