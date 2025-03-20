Голенков отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» и «Спартака»

Нападающий «Ростова» высказался о предполагаемом интересе к нему со стороны «Локомотива» и «Спартака».

Да, читал новости про «Спартак», друзья скидывали. Никак не отреагировал. Приятно, если это так, но официальных заявлений же не было. Приятно, что такие клубы интересуются. Новости про «Локомотив»? Вроде что-то было, писали, да.

Хотел бы я попробовать свои силы в такой команде? На данный момент я — игрок «Ростова», у меня долгосрочный контракт.