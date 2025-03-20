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Голенков отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» и «Спартака»

сегодня, 09:27

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о предполагаемом интересе к нему со стороны «Локомотива» и «Спартака».

Да, читал новости про «Спартак», друзья скидывали. Никак не отреагировал. Приятно, если это так, но официальных заявлений же не было. Приятно, что такие клубы интересуются. Новости про «Локомотив»? Вроде что-то было, писали, да.

Хотел бы я попробовать свои силы в такой команде? На данный момент я — игрок «Ростова», у меня долгосрочный контракт.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:23
Даже Родионов подошел бы, из 80-х. Правда, в этом случае нужны Юрка и Федя...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:19, ред.
Привет Виктор...!!! Ну я по СМИ смотрю и сужу ...а так конечно нужен хороший мощный нап и не обязательно двухметровый...типа Осянина , Радченко....
112910415
112910415
сегодня в 10:48
забудь, не вспоминай ! )
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:46
Слухи всегда будут сопровождать футбол...
Capral
Capral ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 10:26
Приветствую, Володя!!!
А куда он уйдет? Признаться, не вижу серьезных предпосылок для ухода. Да и желающих пока нет, очереди не наблюдается. Но Спартаку нужен форвард- пробивной, напористый. Угальде слишком воздушный и не для любого соперника подходит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:20
Если Угальде уйдет летом , то напа конечно надо искать и лучше россиянина....Голенков...???
nzd449zrx7t8
nzd449zrx7t8
сегодня в 10:02
Играл бы себе в Ростов и не рыпался в Москву, сколько там таких угробили.
Capral
Capral
сегодня в 10:00
Из Ростова, никто не соответствует Спартаку, кроме Байрамяна. Он, да, мог бы усилить Спартак, сделать его игру креативный и интересней. Голенков, чтобы его не обидеть- ни по стилю, ни по качеству Спартаку не подходит. Спартак, исторически должен подыскивать себе подходящих, по многим игровым возможностям футболистов. А Голенков- это чисто футболист под ростовский стиль, или под Локо- его силовой футбол...
y95yhth6h2g8
y95yhth6h2g8
сегодня в 09:58
Будет в спартаке два года адаптироваться, потом отдадут в аренду в Арсенал Тула.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:50, ред.
А мы чего то не хотим пробовать Голенкова в Спартаке, мы вот уже на пробу взяли, выбросили 19 млн евро, лимит бесполезных проб уже превышен. И вообще что за чушь если мы взяли Левый Гарсию то зачем нам ещё один нап? Станок уже разочарован? Неужели умный? Да быть не может.

Беда конечно, в стране нет нормальных футболистов, чем заполнять лимитные места непонятно, итак приходится Денисова держать, а ещё придумали Голенкова какого то, нет уж, если форварда с паспортом то только рекордсмена Дзюбу и в Лигу чемпионов с ним.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:50
Пока этот интерес у журналистов, предполагаемый интерес.)
drug01
drug01
сегодня в 09:46
Надо просто играть за Ростов! А эти слухи пропустить
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:43
Грамотно все Егор разложил по полочкам....
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