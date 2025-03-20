Голенков отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» и «Спартака»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался о предполагаемом интересе к нему со стороны «Локомотива» и «Спартака».
Да, читал новости про «Спартак», друзья скидывали. Никак не отреагировал. Приятно, если это так, но официальных заявлений же не было. Приятно, что такие клубы интересуются. Новости про «Локомотив»? Вроде что-то было, писали, да.
Хотел бы я попробовать свои силы в такой команде? На данный момент я — игрок «Ростова», у меня долгосрочный контракт.
А куда он уйдет? Признаться, не вижу серьезных предпосылок для ухода. Да и желающих пока нет, очереди не наблюдается. Но Спартаку нужен форвард- пробивной, напористый. Угальде слишком воздушный и не для любого соперника подходит.
А куда он уйдет? Признаться, не вижу серьезных предпосылок для ухода. Да и желающих пока нет, очереди не наблюдается. Но Спартаку нужен форвард- пробивной, напористый. Угальде слишком воздушный и не для любого соперника подходит.
Беда конечно, в стране нет нормальных футболистов, чем заполнять лимитные места непонятно, итак приходится Денисова держать, а ещё придумали Голенкова какого то, нет уж, если форварда с паспортом то только рекордсмена Дзюбу и в Лигу чемпионов с ним.
Беда конечно, в стране нет нормальных футболистов, чем заполнять лимитные места непонятно, итак приходится Денисова держать, а ещё придумали Голенкова какого то, нет уж, если форварда с паспортом то только рекордсмена Дзюбу и в Лигу чемпионов с ним.