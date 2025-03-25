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Капелло: «Тудор обладает смелостью, он принял непростой вызов»

вчера, 12:35

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло прокомментировал назначение Игора Тудора на пост наставника «бьянконери».

Тудор обладает смелостью, он принял непростой вызов. Он знает клуб, поскольку прошёл через него и как футболист, и как тренер, будучи помощником Пирло несколько лет назад. Это весомое преимущество, особенно в такой момент.

У него есть чёткие идеи, он понимает, какая работа ждёт его как тренера, который только что возглавил команду. Да, в «Юве» всё иначе, давление и ожидания выше, но, как я уже сказал, мы говорим о тренере, который знает каждый уголок этого мира «Ювентуса». У него не так много времени, чтобы выполнить задачу — попасть в Лигу чемпионов, но ему не занимать храбрости.

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Все комментарии
n6f2xpkrnh89
n6f2xpkrnh89
вчера в 14:59
Посмотрим насколько он смелый и удачный тренер
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
Наличие идей в голове , ещё не о чём не говорит - идеи надо воплотить в жизнь.
tmkb59kyjbqs
tmkb59kyjbqs
вчера в 13:31
Недолго Игорёк там продержится ибо физрук
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:30
Он стал более разборчив в большом куше который ему больше бы никто не предложил ☝️😜
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:17
Ювентус стал менее разборчив...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:58
Вопрос ещё смелость или безрассудство, а это только время и результат покажут
Гость
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