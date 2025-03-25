Капелло: «Тудор обладает смелостью, он принял непростой вызов»

Бывший главный тренер «Ювентуса» прокомментировал назначение на пост наставника «бьянконери».

Тудор обладает смелостью, он принял непростой вызов. Он знает клуб, поскольку прошёл через него и как футболист, и как тренер, будучи помощником Пирло несколько лет назад. Это весомое преимущество, особенно в такой момент.

У него есть чёткие идеи, он понимает, какая работа ждёт его как тренера, который только что возглавил команду. Да, в «Юве» всё иначе, давление и ожидания выше, но, как я уже сказал, мы говорим о тренере, который знает каждый уголок этого мира «Ювентуса». У него не так много времени, чтобы выполнить задачу — попасть в Лигу чемпионов, но ему не занимать храбрости.