ПСЖ попытается подписать Рэшфорда этим летом

Зимой текущего года нападающий Маркус Рэшфорд покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды.
За время выступлений за бирмингемский клуб он принял участие в 12 матчах, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
По информации источника, Луиш Кампуш, советник по футбольным вопросам ПСЖ, вновь установил связь с представителями Маркуса Рэшфорда.
Вероятно, парижский клуб намерен предпринять попытку приобретения английского форварда в предстоящее летнее трансферное окно.
взглянуть в перспективе....!!!
взглянуть в перспективе....!!!