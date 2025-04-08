ПСЖ попытается подписать Рэшфорда этим летом

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вчера, 16:30

Зимой текущего года нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды.

За время выступлений за бирмингемский клуб он принял участие в 12 матчах, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

По информации источника, Луиш Кампуш, советник по футбольным вопросам ПСЖ , вновь установил связь с представителями Маркуса Рэшфорда.

Вероятно, парижский клуб намерен предпринять попытку приобретения английского форварда в предстоящее летнее трансферное окно.