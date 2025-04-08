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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ попытается подписать Рэшфорда этим летом

вчера, 16:30

Зимой текущего года нападающий Маркус Рэшфорд покинул «Манчестер Юнайтед» и перешёл в «Астон Виллу» на правах аренды.

За время выступлений за бирмингемский клуб он принял участие в 12 матчах, отличившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

По информации источника, Луиш Кампуш, советник по футбольным вопросам ПСЖ, вновь установил связь с представителями Маркуса Рэшфорда.

Вероятно, парижский клуб намерен предпринять попытку приобретения английского форварда в предстоящее летнее трансферное окно.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 16:40
...каким бы он депресионным лентяем не был, Я был бы рад на него
взглянуть в перспективе....!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:31
Для всех хороший вариант...
Гость
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