«Рексхэм» сделает предложение Ибрагимовичу о возобновлении карьеры

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вчера, 14:13

Валлийский клуб «Рексхэм», выступающий в Лиге Один, планирует сделать предложение о возобновлении карьеры.

Владельцы клуба, стремящиеся к долгосрочному развитию и выходу в АПЛ , готовы инвестировать значительные средства в привлечение 40-летнего шведского футболиста, в настоящее время занимающего руководящую должность в «Милане».

Бывший игрок «Рексхэма» Мэтт Янсен отметил, что такое приглашение было бы сенсационным и могло бы заинтересовать Ибрагимовича.