«Рексхэм» сделает предложение Ибрагимовичу о возобновлении карьеры

Валлийский клуб «Рексхэм», выступающий в Лиге Один, планирует сделать предложение Златану Ибрагимовичу о возобновлении карьеры.
Владельцы клуба, стремящиеся к долгосрочному развитию и выходу в АПЛ, готовы инвестировать значительные средства в привлечение 40-летнего шведского футболиста, в настоящее время занимающего руководящую должность в «Милане».
Бывший игрок «Рексхэма» Мэтт Янсен отметил, что такое приглашение было бы сенсационным и могло бы заинтересовать Ибрагимовича.
болел, но не судьба! Ребятушки,ну челу пятый десяток,нагрузки,
тренеровки, игры ,где нибудь да заскрепит, забуравит, не дай Бог сердечко, лучшие игры сыграны, достаточно!!!
болел, но не судьба! Ребятушки,ну челу пятый десяток,нагрузки,
тренеровки, игры ,где нибудь да заскрепит, забуравит, не дай Бог сердечко, лучшие игры сыграны, достаточно!!!