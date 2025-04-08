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«Рексхэм» сделает предложение Ибрагимовичу о возобновлении карьеры

вчера, 14:13

Валлийский клуб «Рексхэм», выступающий в Лиге Один, планирует сделать предложение Златану Ибрагимовичу о возобновлении карьеры.

Владельцы клуба, стремящиеся к долгосрочному развитию и выходу в АПЛ, готовы инвестировать значительные средства в привлечение 40-летнего шведского футболиста, в настоящее время занимающего руководящую должность в «Милане».

Бывший игрок «Рексхэма» Мэтт Янсен отметил, что такое приглашение было бы сенсационным и могло бы заинтересовать Ибрагимовича.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 22:35
Медведева из Зенита напоминают, пенсионера позвать, заплатить ему денег, потом послать, и смотреть как над тобой все смеются. Но тебе пофиг, тебе денег не жалко и ты по пьяни в бане кому то ляпнул что сможешь.
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:01
И зачем это ему сейчас
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:26
Рексхэм из сезона в сезон получает всё большую популярность и сейчас у них есть отличные шансы попасть в Чемпионшип!!! Понятное дело, что владельцы у них знаменитые, но не самые богатые и нужно как-то привлекать новых спонсоров и т.д и т.п....вот решили за счет Ибры сделать это. Скажу так, деньгаси они его могут и не обидеть, но толку от него не будет, но задумка в плане пригласить "звезду пенсионера" вполне хорошая, только осталось сделать правильный выбор. К примеру можно Рамоса из Мексики переманить. У Месси и Рона контракты вроде как истекают в этом году, может получится уболтать кого- то из них))) есть кстати Дзюба, который фанатеет от Дедпула, так вот Рейнольдс может легко уломать Артёмку))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:47
Руководители попробовали таки те таблетки что дают игрокам для быстрого блицкрига по лигам Англии. Теперь их осеняют "гениальные" идеи, но скоро отпустит
Vilar
Vilar
вчера в 19:37
Опять, какой-то левый источник.
112910415
112910415
вчера в 16:51
слишком красиво, чтобы быть правдой !
shur
shur
вчера в 16:36
...Жаль,что в футболе офсайд существует! А то поставили бы Ибру на любимую точку (по Овечкину-Офис) и клепал голы на радость
болел, но не судьба! Ребятушки,ну челу пятый десяток,нагрузки,
тренеровки, игры ,где нибудь да заскрепит, забуравит, не дай Бог сердечко, лучшие игры сыграны, достаточно!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 16:03, ред.
Милан ещё не заслужил такого счастья.
R B
R B
вчера в 15:49
Ему уже 44 будет, какие 40?
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
вчера в 14:39
Позовите Маттеус а у него много опыта
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:29
Оставьте пенсионеров в покое..
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 14:23
Ему разве не 43? Почему «привлечение 40-летнего шведского футболиста»?
альсато
альсато
вчера в 14:22
в сорок лет-любое предложение уже не интересно, либо удачу в жизни нужно ловить до сорока!))))
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