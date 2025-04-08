Вингер «Челси» Мадуеке может вернуться в «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Челси» Нони Мадуеке.
По информации источника, лондонский клуб, за который Мадуеке выступал до 2018 года, в настоящее время рассматривает возможность приобретения игрока в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне англичанин принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.
Для Тоттенхэма, возвращение своего пернатого однозначно бы пошло на пользу, т.к нет у Пастекоглу нормальной обоймы в атаке, и текущий сезон показал, как травмы игроков атаки сказались на результатах команды!
Для Тоттенхэма, возвращение своего пернатого однозначно бы пошло на пользу, т.к нет у Пастекоглу нормальной обоймы в атаке, и текущий сезон показал, как травмы игроков атаки сказались на результатах команды!