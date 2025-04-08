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Вингер «Челси» Мадуеке может вернуться в «Тоттенхэм»

вчера, 11:00

«Тоттенхэм» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Челси» Нони Мадуеке.

По информации источника, лондонский клуб, за который Мадуеке выступал до 2018 года, в настоящее время рассматривает возможность приобретения игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:43
Выступал это мягко сказано, он был в молодежке Тоттенхэма, а оттуда его забрали скауты из ПСВ, а вот там Нони уже раскрылся во всей красе. Переход в Челси так же можно занести в актив молодому англичанину и если чесно, непонятно почему синие могут или хотят продать игрока!?
Для Тоттенхэма, возвращение своего пернатого однозначно бы пошло на пользу, т.к нет у Пастекоглу нормальной обоймы в атаке, и текущий сезон показал, как травмы игроков атаки сказались на результатах команды!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:44
Недумаю что Челси отдаст его .
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