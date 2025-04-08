Вингер «Челси» Мадуеке может вернуться в «Тоттенхэм»

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вчера, 11:00

«Тоттенхэм» проявляет интерес к 23-летнему вингеру «Челси» .

По информации источника, лондонский клуб, за который Мадуеке выступал до 2018 года, в настоящее время рассматривает возможность приобретения игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне англичанин принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи.