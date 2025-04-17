В «Интере» заявили, что скоро продлят контракт с Симоне Индзаги

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что миланский клуб в скором времени продлит контракт с главным тренером Симоне Индзаги.
Мы уверены, что скором продлим контракт с Симоне Индзаги.
Ожидается, что Индзаги подпишет контракт с «Интером» до лета 2027 года с 7 млн евро (плюс бонусы) за сезон.
этот дисциплинированный, сбалансированный, играющий и дающий результат Интер сделал Индзаги!
лично для меня Интер пусть и не явный но все же фаворит на победу в ЛЧ
этот дисциплинированный, сбалансированный, играющий и дающий результат Интер сделал Индзаги!
лично для меня Интер пусть и не явный но все же фаворит на победу в ЛЧ