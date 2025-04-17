В «Интере» заявили, что скоро продлят контракт с Симоне Индзаги

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вчера, 19:01

Генеральный директор «Интера» подтвердил, что миланский клуб в скором времени продлит контракт с главным тренером .

Мы уверены, что скором продлим контракт с Симоне Индзаги.

Ожидается, что Индзаги подпишет контракт с «Интером» до лета 2027 года с 7 млн евро (плюс бонусы) за сезон.