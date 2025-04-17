Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2024/2025

В «Интере» заявили, что скоро продлят контракт с Симоне Индзаги

вчера, 19:01

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что миланский клуб в скором времени продлит контракт с главным тренером Симоне Индзаги.

Мы уверены, что скором продлим контракт с Симоне Индзаги.

Ожидается, что Индзаги подпишет контракт с «Интером» до лета 2027 года с 7 млн евро (плюс бонусы) за сезон.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стали известны подробности нового контракта ван Дейка с «Ливерпулем»
Вчера, 18:24
В ПСЖ заявили о продолжении сотрудничества с Visit Rwanda до 2028 года
Вчера, 17:59
Официально«Штутгарт» продлил контракт с председателем правления
Вчера, 15:37
Пьянич ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА
Вчера, 14:49
Гризманн раздумывает над предложением «Атлетико» о новом контракте
Вчера, 14:04
Официально«Ливерпуль» продлил контракт с ван Дейком
Вчера, 13:18 Фото
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:24
Правильное решение руководства клуба. Всё равно нет лучшей альтернативы на сегодняшний день.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:17
было бы удивительно если бы не продлили...
этот дисциплинированный, сбалансированный, играющий и дающий результат Интер сделал Индзаги!
лично для меня Интер пусть и не явный но все же фаворит на победу в ЛЧ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 