Стали известны подробности нового контракта ван Дейка с «Ливерпулем»

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вчера, 18:24

Ранее стало известно, что 33-летний защитник подписал новый контракт с «Ливерпулем».

По информации источника, нидерландец останется в «Ливерпуле» до лета 2027 года. Новый контракт не содержит пункта о его расторжении и об отступных.

Зарплата капитана осталась на уровне около 400 000 фунтов в неделю. Также предусмотрены бонусы, которые будут зависеть от командных успехов, а не от индивидуальных достижений.