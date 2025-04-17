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Стали известны подробности нового контракта ван Дейка с «Ливерпулем»

вчера, 18:24

Ранее стало известно, что 33-летний защитник Вирджил ван Дейк подписал новый контракт с «Ливерпулем».

По информации источника, нидерландец останется в «Ливерпуле» до лета 2027 года. Новый контракт не содержит пункта о его расторжении и об отступных.

Зарплата капитана осталась на уровне около 400 000 фунтов в неделю. Также предусмотрены бонусы, которые будут зависеть от командных успехов, а не от индивидуальных достижений.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:46
заслужил он эти деньги!
пусть боссы клуба платят, а то привыкли на халяву выезжать - как в этом сезоне подписав одного Кьезу, в следующем без хорошего усиления такая лафа уже не пройдет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:25
Солидная зарплата!!))
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