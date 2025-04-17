Стали известны подробности нового контракта ван Дейка с «Ливерпулем»

Ранее стало известно, что 33-летний защитник Вирджил ван Дейк подписал новый контракт с «Ливерпулем».
По информации источника, нидерландец останется в «Ливерпуле» до лета 2027 года. Новый контракт не содержит пункта о его расторжении и об отступных.
Зарплата капитана осталась на уровне около 400 000 фунтов в неделю. Также предусмотрены бонусы, которые будут зависеть от командных успехов, а не от индивидуальных достижений.
пусть боссы клуба платят, а то привыкли на халяву выезжать - как в этом сезоне подписав одного Кьезу, в следующем без хорошего усиления такая лафа уже не пройдет
пусть боссы клуба платят, а то привыкли на халяву выезжать - как в этом сезоне подписав одного Кьезу, в следующем без хорошего усиления такая лафа уже не пройдет