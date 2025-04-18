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«Химки» не расторгли контракт с Артигой

вчера, 12:39

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, заявил, что «Химки» не расторгли контракт с его клиентом.

Артига не расторг контракт с «Химками». Тренер будет на контракте пока у клуба не будет денег, чтобы с ним расплатиться. Но это будет недолго. Артига хочет по-хорошему закрыть вопрос. Надеюсь, что клуб с ним закроет все вопросы без привлечения ФИФА и других органов. Артига не хочет скандальных ситуаций — хочет нормально договориться с клубом без привлечения третих сторон. Но можно долго ждать. Если одна сторона не будет идти навстречу, придётся обратиться к тем, кто обяжет.

Напомним, 15 апреля Артига покинул пост наставника «Химок».

Ранее сообщалось, что президент РПЛ Александр Алаев посетил тренировку подмосковного клуба.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 13:32
Вся страна следит за событиями в супер команде - химки из химки. Надоело...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:30
Наверное Селюк приведет тренера
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:22
Команда отстояла тренера, значит Зениту.... придется очень попотеть....))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:02
Утром деньги, вечером стулья
Гость
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