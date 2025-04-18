«Химки» не расторгли контракт с Артигой

Футбольный агент , представляющий интересы испанского тренера , заявил, что «Химки» не расторгли контракт с его клиентом.

Артига не расторг контракт с «Химками». Тренер будет на контракте пока у клуба не будет денег, чтобы с ним расплатиться. Но это будет недолго. Артига хочет по-хорошему закрыть вопрос. Надеюсь, что клуб с ним закроет все вопросы без привлечения ФИФА и других органов. Артига не хочет скандальных ситуаций — хочет нормально договориться с клубом без привлечения третих сторон. Но можно долго ждать. Если одна сторона не будет идти навстречу, придётся обратиться к тем, кто обяжет.