Галактионов — о травме Годяева: «Надеюсь, что перелом ноги не подтвердится»

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вчера, 21:06

Главный тренер «Локомотива» после матча 25-го тура РПЛ с «Пари НН» сообщил источнику, что полузащитник отправился на МРТ по поводу возможного перелома ноги.

На 31‑й минуте футболист нижегородской команды получил прямую красную карточку за фол на хавбеке «железнодорожников», который не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле.