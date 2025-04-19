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Галактионов — о травме Годяева: «Надеюсь, что перелом ноги не подтвердится»

вчера, 21:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 25-го тура РПЛ с «Пари НН» сообщил источнику, что полузащитник Данила Годяев отправился на МРТ по поводу возможного перелома ноги.

На 31‑й минуте футболист нижегородской команды Никита Каккоев получил прямую красную карточку за фол на хавбеке «железнодорожников», который не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле.

Повтор не видел, но по словам медслужбы предварительно — подозрение на перелом. Он поехал на МРТ, надеюсь, что перелом ноги не подтвердится.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:25
Пожелаю Даниле поменьше негативных последствий.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:17
Он в любом возрасте не нужен...
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:08
Здоровья Даниле... В 20 лет перелом совсем не нужен...
Гость
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