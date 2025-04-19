Галактионов — о травме Годяева: «Надеюсь, что перелом ноги не подтвердится»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 25-го тура РПЛ с «Пари НН» сообщил источнику, что полузащитник Данила Годяев отправился на МРТ по поводу возможного перелома ноги.
На 31‑й минуте футболист нижегородской команды Никита Каккоев получил прямую красную карточку за фол на хавбеке «железнодорожников», который не смог продолжить игру и был вынужден покинуть поле.
Повтор не видел, но по словам медслужбы предварительно — подозрение на перелом. Он поехал на МРТ, надеюсь, что перелом ноги не подтвердится.