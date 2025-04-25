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Тер Штеген включён в состав «Барселоны» на финал Кубка Испании

вчера, 11:33
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген включён в заявку на финал Кубка Испании против «Реала». Данная игра состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени.

Тер Штеген включён в состав «Барселоны» на финал Кубка Испании

Напомним, Тер Штеген пропустил большую часть сезона из-за травмы.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:02
и единственное, что может спасти реал-это если Куртуа поймает кураж.
Реал. конечно, попытается грызть каждый кусочек поля на матче, они от принципа не хотят чтобы Барселоне сделала требл))
но как команда, Реал слабей.
надеюсь, тер Штеген , если готов к большим матчам, но готов на все 200%.
он капитан команды.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:48
побеждать должны с тер Штегеном или Щелсны. оборона должнв быть надежной.
вытаскивать матч, реализовывать моменты, обыграть и забрать кубок.
уверен, в этот раз роялисты будут по максимум выкладываться, надо атаковать и постараться забить с первых минут.
тоже своеобразная ремонтада мадрида))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:40
Посмотрит футбол с первого ряда))
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