Тер Штеген включён в состав «Барселоны» на финал Кубка Испании

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген включён в заявку на финал Кубка Испании против «Реала». Данная игра состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени.
Напомним, Тер Штеген пропустил большую часть сезона из-за травмы.
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген включён в заявку на финал Кубка Испании против «Реала». Данная игра состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени.
Напомним, Тер Штеген пропустил большую часть сезона из-за травмы.
Реал. конечно, попытается грызть каждый кусочек поля на матче, они от принципа не хотят чтобы Барселоне сделала требл))
но как команда, Реал слабей.
надеюсь, тер Штеген , если готов к большим матчам, но готов на все 200%.
он капитан команды.
Реал. конечно, попытается грызть каждый кусочек поля на матче, они от принципа не хотят чтобы Барселоне сделала требл))
но как команда, Реал слабей.
надеюсь, тер Штеген , если готов к большим матчам, но готов на все 200%.
он капитан команды.
вытаскивать матч, реализовывать моменты, обыграть и забрать кубок.
уверен, в этот раз роялисты будут по максимум выкладываться, надо атаковать и постараться забить с первых минут.
тоже своеобразная ремонтада мадрида))))
вытаскивать матч, реализовывать моменты, обыграть и забрать кубок.
уверен, в этот раз роялисты будут по максимум выкладываться, надо атаковать и постараться забить с первых минут.
тоже своеобразная ремонтада мадрида))))