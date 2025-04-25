Тер Штеген включён в состав «Барселоны» на финал Кубка Испании

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вчера, 11:33

Вратарь «Барселоны» включён в заявку на финал Кубка Испании против «Реала». Данная игра состоится завтра. Начало в 23:00 по московскому времени.

Напомним, Тер Штеген пропустил большую часть сезона из-за травмы.