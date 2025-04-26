Виктор Са о матче с «Динамо» Мх: «Мы показали свой характер»

Нападающий «Краснодара» подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Это был очень сложный матч. Но характер у нас действительно есть, характер был и в этом матче. Мы его показали — все, кто был на поле, а также те, кто находился на скамейке. Мы показали, что хотим выиграть этот матч. Конечно, мы столкнулись с определёнными трудностями во время игры. Но мы вернулись в игру, взяли её под контроль и получили очень необходимые для нас три очка. Сейчас нам надо отдохнуть, проанализировать всё. Нам осталось четыре финала, надо сохранять этот чемпионский дух, показать его в следующих матчах.

Стас (Станислав Агкацев) показал себя с очень сильной стороны. Проявил себя героически, он герой матча. Он спас нас. Мы получили эти три очка благодаря ему. Но я бы сказал, что вообще герои абсолютно все игроки, которые вышли на поле. Мы все показывали свой характер и хотели победить. Но да, Стас спас нас при пенальти, и мы получили эти три очка. Он нас спасал и ранее, в других матчах. Я за это ему очень благодарен. Однако важно, что мы все проявили свои бойцовские качества. Спасибо всей команде.