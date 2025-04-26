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Виктор Са о матче с «Динамо» Мх: «Мы показали свой характер»

сегодня, 11:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)2 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Виктор Са подвёл итоги матча 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Это был очень сложный матч. Но характер у нас действительно есть, характер был и в этом матче. Мы его показали — все, кто был на поле, а также те, кто находился на скамейке. Мы показали, что хотим выиграть этот матч. Конечно, мы столкнулись с определёнными трудностями во время игры. Но мы вернулись в игру, взяли её под контроль и получили очень необходимые для нас три очка. Сейчас нам надо отдохнуть, проанализировать всё. Нам осталось четыре финала, надо сохранять этот чемпионский дух, показать его в следующих матчах.

Стас (Станислав Агкацев) показал себя с очень сильной стороны. Проявил себя героически, он герой матча. Он спас нас. Мы получили эти три очка благодаря ему. Но я бы сказал, что вообще герои абсолютно все игроки, которые вышли на поле. Мы все показывали свой характер и хотели победить. Но да, Стас спас нас при пенальти, и мы получили эти три очка. Он нас спасал и ранее, в других матчах. Я за это ему очень благодарен. Однако важно, что мы все проявили свои бойцовские качества. Спасибо всей команде.

Напомним, «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая, идущего вторым, «Зенит» на 5 очков. У «сине-бело-голубых» матч в запасе.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:46, ред.
Чуть не слили преимущество в 2 мяча за 10 минут до конца, очень героически конечно и весьма характерно для РПЛ. Это действительно характер, характер одного известного российского клуба последние 25 лет примерно такой же, учитесь у лучших? Агкацев при всем уважении грубейшую ошибку совершил при штрафном с потерей позиции и выставлением стенки. Да и перелом пальца не всегда героизм, он вообще не понятно как его сломал, не исключено что это результат глупости. Если я приложу руку к раскалённой плите и подержу вряд ли кто то назовёт мой ожёг героическим. Так что тут ещё надо разбираться. С виду какое-то недоразумение вышло а не подвиг с этим пальцем. Так что результат характерен для понятия отскок в данном конкретном матче а не для волевого подвига с характером. Но ты конечно болтай пока, победителей не судят, но если что по итогам чемпионата спросить не забудут про характер
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:07
В какой то степени этот матч и был - борьбой характеров.
Гость
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