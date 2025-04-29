Вирц дал устное согласие на переход в «Баварию»

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вчера, 17:07

Полузащитник «Байера» близок к переходу в «Баварию».

По данным источника, футболист дал устное согласие на переход в мюнхенский клуб. Однако «Бавария» всё ещё не достигла соглашения с «Байером» по трансферу полузащитника.

Отмечается, что в подписании Вирца продолжает быть заинтересован «Манчестер Сити».