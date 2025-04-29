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Вирц дал устное согласие на переход в «Баварию»

вчера, 17:07

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц близок к переходу в «Баварию».

По данным источника, футболист дал устное согласие на переход в мюнхенский клуб. Однако «Бавария» всё ещё не достигла соглашения с «Байером» по трансферу полузащитника.

Отмечается, что в подписании Вирца продолжает быть заинтересован «Манчестер Сити».

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Все комментарии
RM_35
RM_35
вчера в 21:25, ред.
все таки Перец не хочет раскошелится на него, а я думал Хаби попросит!?
мог бы стать "новым Кроосом" для Реала!!!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:23
Думаю, да.
Пару дней назад читал статью, где фото Румменигге с телефоном у уха, где он бомбит руководство Байера и клянётся затащить Вирца в команду...)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:21
Да будет тебе известно, что Мусиала- мотор, но точно не распасовщик.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:19
Приветствую Виктор! Это будет тогда Большая покупка для Баварии!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:12
после ухода Кевина Де Брюйне освободится место главной креативной силы
в атаке МанСити.
Гвардиола уже общался с немцем.
видит его главным игроком своей команды.
клуб готов платит самую щедрую зарплату.
что еще нужно человеку? )))
в Реале итак перекос в атаку и на его позиции есть Беллингэм. в Мадриде нет системеого футбола, только ублажать эго звезд готовы.
в Баварии есть Мусиала и переход в конкурентный клуб может сказаться на его карьере, как в случае с Гетце.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:46
Бавария любит перехватывать игроков у своих конкурентов, соперников...Левандовски, Гетце, Клозе и т.д.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:42
Привет, Володя!!!
Чтобы быть точными 150.
Румменигге клятву дал, что затащит Вирца в Баварию!!! С Кейном тоже торговались полгода, но всё-таки купили. В переход Вирца в МС я не очень верю, да и сам Вирц больше настроен на Баварию. Здесь для него все родное- язык, футбол, болельщики. Кроме всего, нельзя забывать о травматичносьти Вирца. Если ничего не путаю, то у него уже была весьма непростая травма.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:32
Будет борьба за полузащитника Вирца.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:32
У Вирца контракт до 2027 года и цена 140 млн! В Баварии любят и умеют считать деньги и вот интересно за сколько они хотят его купить?
shlomo
shlomo
вчера в 17:31
Устное согласие игрока это ни о чем... да и 140 лямов это не шуточная цена, которая запросто может увеличится в процессе торгов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:09
Ну Байер не хочет его в Баварию отдавать, поэтому и договориться не могут
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