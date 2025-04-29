Вирц дал устное согласие на переход в «Баварию»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц близок к переходу в «Баварию».
По данным источника, футболист дал устное согласие на переход в мюнхенский клуб. Однако «Бавария» всё ещё не достигла соглашения с «Байером» по трансферу полузащитника.
Отмечается, что в подписании Вирца продолжает быть заинтересован «Манчестер Сити».
мог бы стать "новым Кроосом" для Реала!!!
мог бы стать "новым Кроосом" для Реала!!!
Пару дней назад читал статью, где фото Румменигге с телефоном у уха, где он бомбит руководство Байера и клянётся затащить Вирца в команду...)))
Пару дней назад читал статью, где фото Румменигге с телефоном у уха, где он бомбит руководство Байера и клянётся затащить Вирца в команду...)))
в атаке МанСити.
Гвардиола уже общался с немцем.
видит его главным игроком своей команды.
клуб готов платит самую щедрую зарплату.
что еще нужно человеку? )))
в Реале итак перекос в атаку и на его позиции есть Беллингэм. в Мадриде нет системеого футбола, только ублажать эго звезд готовы.
в Баварии есть Мусиала и переход в конкурентный клуб может сказаться на его карьере, как в случае с Гетце.
в атаке МанСити.
Гвардиола уже общался с немцем.
видит его главным игроком своей команды.
клуб готов платит самую щедрую зарплату.
что еще нужно человеку? )))
в Реале итак перекос в атаку и на его позиции есть Беллингэм. в Мадриде нет системеого футбола, только ублажать эго звезд готовы.
в Баварии есть Мусиала и переход в конкурентный клуб может сказаться на его карьере, как в случае с Гетце.
Чтобы быть точными 150.
Румменигге клятву дал, что затащит Вирца в Баварию!!! С Кейном тоже торговались полгода, но всё-таки купили. В переход Вирца в МС я не очень верю, да и сам Вирц больше настроен на Баварию. Здесь для него все родное- язык, футбол, болельщики. Кроме всего, нельзя забывать о травматичносьти Вирца. Если ничего не путаю, то у него уже была весьма непростая травма.
Чтобы быть точными 150.
Румменигге клятву дал, что затащит Вирца в Баварию!!! С Кейном тоже торговались полгода, но всё-таки купили. В переход Вирца в МС я не очень верю, да и сам Вирц больше настроен на Баварию. Здесь для него все родное- язык, футбол, болельщики. Кроме всего, нельзя забывать о травматичносьти Вирца. Если ничего не путаю, то у него уже была весьма непростая травма.