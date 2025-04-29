Защитник «Баварии» Дайер станет игроком «Монако»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник Эрик Дайер уйдет из «Баварии» и подпишет контракт с «Монако».
Соглашение англичанина с «Монако» будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления.
Дайер уйдет из «Баварии» на правах свободного агента.
Все голы Интера через Дайера. Не смог он заменить Упамекано. Другого не пойму, ведь в команде явный недобор ЦЗ, а если ещё и Дайер уйдет,то даже физически играть будет некому. С Упамекано торгуются, кореец тоже, похоже лыжи навострил, кому же играть?
Все голы Интера через Дайера. Не смог он заменить Упамекано. Другого не пойму, ведь в команде явный недобор ЦЗ, а если ещё и Дайер уйдет,то даже физически играть будет некому. С Упамекано торгуются, кореец тоже, похоже лыжи навострил, кому же играть?