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Защитник «Баварии» Дайер станет игроком «Монако»

вчера, 20:59

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник Эрик Дайер уйдет из «Баварии» и подпишет контракт с «Монако».

Соглашение англичанина с «Монако» будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления.

Дайер уйдет из «Баварии» на правах свободного агента.

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Все комментарии
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вчера в 21:09
Пожелаеи ему удачной игры в Монако!
Capral
Capral
вчера в 21:07
Ну, Хвала Всевышнему!!!
Все голы Интера через Дайера. Не смог он заменить Упамекано. Другого не пойму, ведь в команде явный недобор ЦЗ, а если ещё и Дайер уйдет,то даже физически играть будет некому. С Упамекано торгуются, кореец тоже, похоже лыжи навострил, кому же играть?
Гость
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