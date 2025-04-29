Защитник «Баварии» Дайер станет игроком «Монако»

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вчера, 20:59

По информации инсайдера Фабрицио Романо, защитник уйдет из «Баварии» и подпишет контракт с «Монако».

Соглашение англичанина с «Монако» будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления.

Дайер уйдет из «Баварии» на правах свободного агента.