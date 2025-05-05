Феликс может перейти во «Фламенго» перед КЧМ-2025

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вчера, 17:10

«Фламенго» планирует подписать нападающего перед Клубным чемпионатом мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Бразильское руководство надеется на успешное выступление команды на турнире и стремится укрепить состав к первой игре.

Португалец, который принадлежит «Челси», является одной из главных целей клуба. Аренда игрока в «Милане» подходит к концу, за этот период он провел 16 матчей с февраля, но клуб не намерен продлевать соглашение.

У португальца еще остается 6 лет контракта с «синими», и на данный момент аренда в Бразилию выглядит наиболее вероятным вариантом. Если сделка состоится, Феликс сможет выйти на поле против «Челси» во втором матче «Фламенго» на чемпионате мира 20 июня.