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Феликс может перейти во «Фламенго» перед КЧМ-2025

вчера, 17:10

«Фламенго» планирует подписать нападающего Жоау Феликса перед Клубным чемпионатом мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

Бразильское руководство надеется на успешное выступление команды на турнире и стремится укрепить состав к первой игре.

Португалец, который принадлежит «Челси», является одной из главных целей клуба. Аренда игрока в «Милане» подходит к концу, за этот период он провел 16 матчей с февраля, но клуб не намерен продлевать соглашение.

У португальца еще остается 6 лет контракта с «синими», и на данный момент аренда в Бразилию выглядит наиболее вероятным вариантом. Если сделка состоится, Феликс сможет выйти на поле против «Челси» во втором матче «Фламенго» на чемпионате мира 20 июня.

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протон
протон
вчера в 18:42
лишь ради того, чтобы толкнуть топаря Галлахера за копейки
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:24
Ни... себе. У него ещё 6 лет по контракту с синими. Если не дурак, то ... куда уйдёт, только в аренды.
labasy
labasy
вчера в 17:24
Ливерпуль чемпион
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:21
Карьера уже про...на. Надо выбирать лучшее предложение по деньгам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:20
Да пусть переходит куда хочет, вернее куда возьмут .
Гость
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