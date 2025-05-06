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«Аль-Хиляль» готов платить Бруну Фернандешу до 100 млн евро в год

вчера, 19:58

Саудовский «Аль-Хиляль» предложил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу контракт на три года с многомиллионной зарплатой. Однако португалец пока не дал своего согласия.

Азиатский клуб изначально планировал подписать вингера Мохамеда Салаха, но египтянин решил остаться в «Ливерпуле».

Теперь команда из Эр-Рияда намерена направить 170 миллионов фунтов (200 миллионов евро), выделенные на Салаха, на другое значительное приобретение. Клуб готов сделать заманчивое предложение МЮ и выплачивать Фернандешу от 80 до 100 миллионов в год.

«Аль-Хиляль» стремится завершить сделку до начала Клубного чемпионата мира. Кроме того, клуб также ищет нападающего и правого вингера.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 12:18
Такое предложение 1 раз в жизни. Надо соглашаться))
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:42
У меня один вопрос: за что? За что ему предлагают 100 млн в год? Недавно была новость, что Де Брюйне предлагали в СА 24 млн в год. Не думают ли шейхи, что Бруну в 4 раза лучше Кевина?
shur
shur
вчера в 20:05
...я только рад за него, старательный чел, но не манчестерский,
менталитет не наш, а ведь не уйдёт просто так...!!!
Гость
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