«Аль-Хиляль» готов платить Бруну Фернандешу до 100 млн евро в год

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вчера, 19:58

Саудовский «Аль-Хиляль» предложил полузащитнику «Манчестер Юнайтед» контракт на три года с многомиллионной зарплатой. Однако португалец пока не дал своего согласия.

Азиатский клуб изначально планировал подписать вингера Мохамеда Салаха, но египтянин решил остаться в «Ливерпуле».

Теперь команда из Эр-Рияда намерена направить 170 миллионов фунтов (200 миллионов евро), выделенные на Салаха, на другое значительное приобретение. Клуб готов сделать заманчивое предложение МЮ и выплачивать Фернандешу от 80 до 100 миллионов в год.

«Аль-Хиляль» стремится завершить сделку до начала Клубного чемпионата мира. Кроме того, клуб также ищет нападающего и правого вингера.