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Будущее Де Брюйне определится в ближайшие дни

вчера, 17:12

33-летний полузащитник Кевин Де Брюйне покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в последние дни игрок достиг соглашения о финансовых условиях с «Наполи», однако он также рассматривает предложение от «Чикаго Файр», которое составляет не менее 12 миллионов долларов за сезон — это в два раза больше, чем предложение от клуба из Неаполя.

Бельгиец примет окончательное решение, исходя из того, какой вариант будет наиболее подходящим для его семьи и подготовки к чемпионату мира 2026 года, а не только на финансовых условиях. Оба клуба ожидают его ответа после завершения сезона.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:10
Наполи вроде подписал КДБ...не хотелось видит новый сериал Санта Барбара)))
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:43
Он конечно всем всё давно доказал. Но хотелось бы видеть его ещё в ТОП чемпионате, тем более в Италии своими навыками года 4 ещё способен будет играть на высоком уровне.
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