Будущее Де Брюйне определится в ближайшие дни

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вчера, 17:12

33-летний полузащитник покинет «Манчестер Сити» в конце сезона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в последние дни игрок достиг соглашения о финансовых условиях с «Наполи», однако он также рассматривает предложение от «Чикаго Файр», которое составляет не менее 12 миллионов долларов за сезон — это в два раза больше, чем предложение от клуба из Неаполя.

Бельгиец примет окончательное решение, исходя из того, какой вариант будет наиболее подходящим для его семьи и подготовки к чемпионату мира 2026 года, а не только на финансовых условиях. Оба клуба ожидают его ответа после завершения сезона.