«Краснодару» интересен Щетинин из «Ростова»

23-летний полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин попал в сферу интересов действующего чемпиона России — «Краснодара».
Руководство клуба видит в нем футболиста с потенциалом дорасти до уровня лидера команды Эдуарда Сперцяна, на которого летом ожидается серьезный интерес из Европы.
«Краснодар» уже связывался с представителями игрока для обсуждения деталей возможного контракта.
Так может всё-таки не "титулы" говорят о реальных способностях тренера ?
Так может всё-таки не "титулы" говорят о реальных способностях тренера ?