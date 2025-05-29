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«Краснодару» интересен Щетинин из «Ростова»

вчера, 15:55

23-летний полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин попал в сферу интересов действующего чемпиона России — «Краснодара».

Руководство клуба видит в нем футболиста с потенциалом дорасти до уровня лидера команды Эдуарда Сперцяна, на которого летом ожидается серьезный интерес из Европы.

«Краснодар» уже связывался с представителями игрока для обсуждения деталей возможного контракта.

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Все комментарии
Датак
Датак
вчера в 22:26
почему щетинин ЦСКА не интересен,я не понимаю?
составил бы конкуренцию облякову,а того гляди и вытеснил бы...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 21:49
А какие качества Щетинина привлекли тренеров Краснодара? Думаю, это просто ,,утка", ибо такую инфу принимать просто не серьезно.
5d77qy8kge3x
5d77qy8kge3x
вчера в 17:11
Ростов разбирают по частям, зачем России футбол, коли Москва зажралась.
Capral
Capral
вчера в 16:33
Уже брали Козлова на смену Эдику, и что? Щетинин, как и весь его Ростов- простоватый футболист, а Краснодару нужен, такой как Сперцян- интеллектуал футбольный, и дорасти до него по желанию не получится, здесь талант от БОГА даётся. Когда брали Козлова, я сказал, что, никогда он Эдика не заменит- менталитет не тот... Только, если в качестве мотора. Но Мусаев решил по своему и большой пользы в сезоне, я от Козлова не увидел. Как бы не вышло и со Щетининым, нечто похожего. Ну пусть попробуют, хотя, это будет мксимально упрощенный вариант Сперцяна...
a-league
a-league ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 16:30, ред.
Новый губернатор просто взял и похоронил этот рабочий проект, а то, что он недавно попытался неуклюже "сдать назад" уже ничего не изменит - Карпин ушёл, Рыскин ушёл, Арутюнянц на сносях и футболисты разбегаются кто-куда. Поруководил, мля
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:26
С Ростовом тоже непонятки по ходу.Ладно распродажа,а кто под ПЛ останется,других будут покупать.
a-league
a-league
вчера в 16:21
Валера годами собирал по РПЛ брошенных футболистов, поднимал их в Ростове до приемлемого уровня и теперь внезапно выясняется, что весь основной состав Ростова (бывший некогда отбросами) неожиданно всем понадобился.

Так может всё-таки не "титулы" говорят о реальных способностях тренера ?
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:02
Шетинина не прочь бы в Спартаке увидеть.
shlomo
shlomo
вчера в 15:57
Ну возможно Кирилл и дорастет до такого уровня.
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