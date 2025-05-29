«Краснодару» интересен Щетинин из «Ростова»

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вчера, 15:55

23-летний полузащитник «Ростова» попал в сферу интересов действующего чемпиона России — «Краснодара».

Руководство клуба видит в нем футболиста с потенциалом дорасти до уровня лидера команды , на которого летом ожидается серьезный интерес из Европы.

«Краснодар» уже связывался с представителями игрока для обсуждения деталей возможного контракта.