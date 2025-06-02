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Клубы Саудовской Аравии работают над трансфером Месси

сегодня, 09:14

Четыре клуба из Саудовской Аравии, включая «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», заинтересованы в трансфере нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии возобновил обсуждения о возможном переходе аргентинца, однако в настоящее время переговоры ещё не начались.

Следует отметить, что в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 12:20
Да не нужна ему ваша Аравия, он туда и за лярд не поехал, какие могут быть разговоры про переход в один из Аль...?
Это место для тех, кто едет исключительно за деньгами!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:08
Призывают с пенсии на службу... Навряд ли... Семья... Компания...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:01
Ему нечего там делать и никому ничего доказывать тоже не надо. Живёт и грает там, где комфортно ему и его семье.
Capral
Capral
сегодня в 10:31
С его здоровьем в СА?
Он потому и не поехал туда раньше, в силу географических и климатических причин. Хотя с другой стороны, пистон жадный, может поддаться соблазну, ведь налоги в СА меньше, чем в США...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:07
Сменит своего "друга" КриРо.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:02
Навряд ли он пойдёт к шейхам. У него уже не тот возраст чтобы перестраиваться к новым условиям, только хуже сделает для своей репутации.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 10:01
На... ему это надо? Пусть и дальше наслаждается жизнью в Майами.
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 09:55
Мимо..
ntyb226842gv
ntyb226842gv
сегодня в 09:45
Думаю оно ему не надо, он себя и сейчас хорошо себя чувствует
протон
протон
сегодня в 09:41
Он скорее в Аль Хиляль перейдет, да и то, если вообще согласится.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 09:40
Зачем ему лишние треволнения ?... Если что и "заставит" Месси год - другой попылить в СА, то это деньги. Большие деньги. Как известно, их много не бывает даже если ты миллионер, мультимиллионер либо миллиардер; тем более когда есть возможность их заработать, получая при этом удовольствие. Вот только климат или оторванность от цивилизации... А самое главное - надо ли ЭТО ему. Мы, сторонние наблюдатели, любим всё решать за других и советовать тем же Месси или Роналду, ох, как любим, но последнее слово останется за ними.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:39
Это коммерция чистой воды, хотя Лео пол тайма, тайм может и пробежать трусцой и забить, талант в землю не зароешь...
Саудитам необходимо имя на которое придут бедуины...
drug01
drug01
сегодня в 09:39
При такой игре он хочет менять команду!
112910415
112910415
сегодня в 09:33
не надо им над этим работать ... пустое !
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:24
Приветствую Игорь! Точно также как и Рон! Не более)))
7erqkcq88276
7erqkcq88276
сегодня в 09:22
Только Месси уже похоже принял решение обосноваться надолго в США.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:19
Месси уже только лишь пиар-акция и не более .
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