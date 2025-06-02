Клубы Саудовской Аравии работают над трансфером Месси

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сегодня, 09:14

Четыре клуба из Саудовской Аравии, включая «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», заинтересованы в трансфере нападающего «Интер Майами» .

Ранее сообщалось, что Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии возобновил обсуждения о возможном переходе аргентинца, однако в настоящее время переговоры ещё не начались.

Следует отметить, что в составе «Аль-Насра» выступает нападающий .