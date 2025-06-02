Клубы Саудовской Аравии работают над трансфером Месси

Четыре клуба из Саудовской Аравии, включая «Аль-Ахли», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср», заинтересованы в трансфере нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии возобновил обсуждения о возможном переходе аргентинца, однако в настоящее время переговоры ещё не начались.
Следует отметить, что в составе «Аль-Насра» выступает нападающий Криштиану Роналду.
Это место для тех, кто едет исключительно за деньгами!
Это место для тех, кто едет исключительно за деньгами!
Он потому и не поехал туда раньше, в силу географических и климатических причин. Хотя с другой стороны, пистон жадный, может поддаться соблазну, ведь налоги в СА меньше, чем в США...
Он потому и не поехал туда раньше, в силу географических и климатических причин. Хотя с другой стороны, пистон жадный, может поддаться соблазну, ведь налоги в СА меньше, чем в США...
Саудитам необходимо имя на которое придут бедуины...
Саудитам необходимо имя на которое придут бедуины...