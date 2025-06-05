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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2024/2025

Топ-клубы проявляют интерес к лучшему бомбардиру Кубка Германии

05 июня 2025, 09:52

Ряд ведущих клубов Европы проявляют предметный интерес к нападающему «Штутгарта» и сборной Германии Нику Вольтемаде. В их число входят «Ливерпуль», «Арсенал», «Вест Хэм», «Брайтон», «Эвертон», «Атлетико», «Бавария», «Наполи» и «Рома». «Штутгарт» может продать своего игрока примерно за 50 миллионов евро. «Ливерпуль» и «Арсенал» уже вступили в переговоры по потенциальному трансферу.

Вольтемаде перешёл в «Штутгарт» из «Вердера» в июле 2024 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл 28 матчей в Бундеслиге (12 голов и 2 ассиста) и 5 матчей в Кубке Германии (5 голов и ассист). Портал Transfermarkt оценивает немца в 17 миллионов евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
05 июня в 12:28
198 см. 90 кг.
Такой в хозяйстве пригодится!)
Jean_Valjean
Jean_Valjean
05 июня в 11:42
Так себе вариант.
A.S.A
A.S.A
05 июня в 10:33
Вот вот, только пару дней назад писал, что лучше на него обратить внимание, чем гнаться за дорогостоящим Шешко!!! Нико любит отпускаться ближе к центральному кругу и оттуда тащить мяч, для каланчи, которая под два метра росту он вполне техничен, удар правда не такой мощный как у Шешко, но в Арсенале мало кто бьет издали. Так что
50 млн € и не высокие требования по заработной плате ккда лучше, чем 80 за Шешко и з/п 250 тыс £ в неделю!!!
Гость
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