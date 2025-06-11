Президент «Ростова» прокомментировал слухи о перестройке клуба

Президент «Ростова» выступил с публичным заявлением на фоне слухов о глобальной перестройке команды.

Уважаемые болельщики! В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее, мы продолжаем работать, с правительством мы находимся в партнёрстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме. Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется.