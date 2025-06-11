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Президент «Ростова» прокомментировал слухи о перестройке клуба

вчера, 11:43

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с публичным заявлением на фоне слухов о глобальной перестройке команды.

Уважаемые болельщики! В последнее время вокруг нашего клуба распространяется много недостоверной информации. Как уже неоднократно заявлял ранее, мы продолжаем работать, с правительством мы находимся в партнёрстве, а клуб продолжает работу в штатном режиме. Что касается главной команды «Ростова», то кардинальных изменений в основном составе не планируется.

Напомним, что вчера пресс-служба клуба сообщила о назначении нового генерального директора.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:23
Ему виднее.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:31
Из выше сказанного понял, Байрамян останется!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:13
Ростов самобытный клуб и хотелось бы чтобы у него было все хорошо
em9an4hbv9rv
em9an4hbv9rv
вчера в 12:59
Уход Валеры - уже кардинальное изменение.
Capral
Capral
вчера в 11:50
Ну как же не планируются кардинальные изменения в составе, когда уже трое ведущих ушли и наверняка это не последние потери?
Гость
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