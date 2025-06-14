Том Клеверли — новый главный тренер «Плимута»

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вчера, 09:52

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» станет главным тренером «Плимута», который по итогам прошедшего сезона вылетел из Чемпионшипа. Контракт специалиста рассчитан на три года.

Ранее Клеверли возглавлял «Уотфорд», с которым занял 14-е место во втором по силе дивизионе Англии. Это был его первый опыт работы в качестве тренера.