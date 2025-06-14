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Том Клеверли — новый главный тренер «Плимута»

вчера, 09:52

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Том Клеверли станет главным тренером «Плимута», который по итогам прошедшего сезона вылетел из Чемпионшипа. Контракт специалиста рассчитан на три года.

Ранее Клеверли возглавлял «Уотфорд», с которым занял 14-е место во втором по силе дивизионе Англии. Это был его первый опыт работы в качестве тренера.

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Все комментарии
hc9rvw928gvr
hc9rvw928gvr
вчера в 12:13
Стоит пожелать новому тренеру Плимута успехов в его работе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:11
Бывший дьявол из Манчестер в может вернут Плимут в чемпионшип)) вроде у команды нет проблем с деньгами
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:21
А я вот по иному стал смотреть на армии клонов, исходя из нынешних реалии конкурса.
С одной стороны армии клонов это плохо, но с другой стороны они вносят балланс, интригу и не дают расслабиться "писателям".
Ну какой интерес видеть как набранные очки для конкурса просто переводят в набранные очки для победы.
Оснавная масса "писателей" делает ставки с маленьким коэффициентом, да ещё по несколько ставок на матч.
Образно говоря тактика "писателей" это сделать три ставки на матч (победа хозяев ничья, победа гостей), разных вариантов множество, но одно точно, какая нибудь ставка точно сыграет.
Получается набрал 40 тысяч и на выходе где то 40 тысяч получается и их это устраивает, они и борятся с клонами только, что бы у них конкурентов не было.
А армии клонов спутывают им все карты.
Вот тут задаются вопросом для чего клонам столько побед, мол где то в кресле сидят и думают "какой я крутой и сделал "лохов"". А разве "писатели" не так думают?
Конкурс прогнозов?
Одни очки переводят на малых кэфах, а вторые делают несметное количество ставок на разные вариантов с большими кэфами.
Ну какой же это конкурс прогнозов?
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:20
Интересно Том за три года вернёт Плимут в Шип?)
Гость
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