В «Ривер Плейте» подтвердили сумму трансфера Мастантуоно в «Реал»

Президент «Ривер Плейта» Хорхе Брито прокомментировал переход 17-летнего полузащитника в мадридский «Реал», подтвердив, что стоимость трансфера составит 45 млн евро, а оплата должна быть произведена тремя частями.

Мы всегда считали, что у Франко Мастантуоно есть намерение остаться в клубе до конца года. Это намерение, которое было у всех нас. До пятницы мы так и заявляли «Реалу». Более того, датой, которую мы всегда устанавливали, был июнь следующего года. Мы думали, что декабрь может стать промежуточной точкой.

К сожалению, это самая важная сделка в истории Аргентины. Но я должен сказать «к сожалению», потому что мы не смогли достичь цели удержать его до конца года. Когда дело дошло до того, что «Реал» сказал: «Либо так, либо никак», игрок выразил своё желание. Фактически, это было реализовано через пункт об отступных, подписанный игроком по согласованию с клубом, поэтому появилась рассрочка.

Мы также понимали намерение игрока и то, что и для клуба, и для него казалось рискованным оставаться до декабря. У игрока уже оставался один год по контракту в декабре, но мы всегда находили у него готовность к сотрудничеству с клубом. Мы должны быть благодарны за то, что дал нам Франко. Иногда вы ставите себя на место другого человека. Мы старались вести переговоры с «Реалом» как можно жёстче. они понимали, что сейчас самое время.