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В «Ривер Плейте» подтвердили сумму трансфера Мастантуоно в «Реал»

вчера, 13:39

Президент «Ривер Плейта» Хорхе Брито прокомментировал переход 17-летнего полузащитника Франко Мастантуоно в мадридский «Реал», подтвердив, что стоимость трансфера составит 45 млн евро, а оплата должна быть произведена тремя частями.

Мы всегда считали, что у Франко Мастантуоно есть намерение остаться в клубе до конца года. Это намерение, которое было у всех нас. До пятницы мы так и заявляли «Реалу». Более того, датой, которую мы всегда устанавливали, был июнь следующего года. Мы думали, что декабрь может стать промежуточной точкой.

К сожалению, это самая важная сделка в истории Аргентины. Но я должен сказать «к сожалению», потому что мы не смогли достичь цели удержать его до конца года. Когда дело дошло до того, что «Реал» сказал: «Либо так, либо никак», игрок выразил своё желание. Фактически, это было реализовано через пункт об отступных, подписанный игроком по согласованию с клубом, поэтому появилась рассрочка.

Мы также понимали намерение игрока и то, что и для клуба, и для него казалось рискованным оставаться до декабря. У игрока уже оставался один год по контракту в декабре, но мы всегда находили у него готовность к сотрудничеству с клубом. Мы должны быть благодарны за то, что дал нам Франко. Иногда вы ставите себя на место другого человека. Мы старались вести переговоры с «Реалом» как можно жёстче. они понимали, что сейчас самое время.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:19
Выиграл джекпот этот мальчишка ☝️👍😉
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:13
Хорошо что в Аргентине новый талант. Будет хорошо если даже в Реале он станет большой звездой. За Аргентину. Мечтаю увидит финал ЧМ Аргентина-Англия)))
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s6wq2937dbgp
вчера в 14:09
Главное, чтобы у паренька голова не закружилась от такой цифры
Гость
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