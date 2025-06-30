Жерсон сообщил партнёрам по «Фламенго», что уходит в «Зенит»

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сегодня, 14:07

Полузащитник «Фламенго» покидает команду.

По информации источника, бразилец принял окончательное решение о переходе в «Зенит». И уже сообщил партнёрам по команде об этом, попрощавшись с ними.

В прошедшем сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит 25 млн евро за этот трансфер.