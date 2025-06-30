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Жерсон сообщил партнёрам по «Фламенго», что уходит в «Зенит»

сегодня, 14:07

Полузащитник «Фламенго» Жерсон покидает команду.

По информации источника, бразилец принял окончательное решение о переходе в «Зенит». И уже сообщил партнёрам по команде об этом, попрощавшись с ними.

В прошедшем сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит 25 млн евро за этот трансфер.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:40, ред.
Да да скорее в Питер...погода его порадует)...теплые вещи и горячий чай ждут)...
Capral
Capral
сегодня в 14:19
Игрок неплохой, агрессивный, техничный и очень мобильный. Но как мне вчера показалось- несколько туповатый. Впрочем, зачем Семаку особо умные, как же он будет ими руководить... Вобщем- это усиление, однозначно, если конечно гений его не испортит, как и остальных. А руководство Зенита, всё еще надеется на усиление, в лице новых сильных игроков, вместо того, чтобы кровати поменять местами...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ 94fc23mp8bw9 (раскрыть)
сегодня в 14:15
А если убрать углы, то ваще жить не на что будет, пока не "порежут",,,)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:14
Хватит уж там прощаться....
Сезон скоро....
Прощается ещё...как буд то у Семака бразильцев меньше чем во Фламенго...
112910415
112910415
сегодня в 14:13
попрощался, смахнул слезу, обещал призёром стать ...
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