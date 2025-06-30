Жерсон сообщил партнёрам по «Фламенго», что уходит в «Зенит»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон покидает команду.
По информации источника, бразилец принял окончательное решение о переходе в «Зенит». И уже сообщил партнёрам по команде об этом, попрощавшись с ними.
В прошедшем сезоне футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб заплатит 25 млн евро за этот трансфер.
Сезон скоро....
Прощается ещё...как буд то у Семака бразильцев меньше чем во Фламенго...
Сезон скоро....
Прощается ещё...как буд то у Семака бразильцев меньше чем во Фламенго...