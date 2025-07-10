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ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В КДК ожидают, что представители руководства «Торпедо» приедут на заседание

вчера, 08:59

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассчитывает, что представители руководства «Торпедо» посетят сегодняшнее заседание. Об этом он сообщил источнику.

Заседание начнётся в 11:00 по московскому времени. Оно пройдёт в закрытом режиме, решение по итогам будет обнародовано на информационных ресурсах РФС.

Ждём, что приедут представители [Валерия] Скородумова и [Леонида] Соболева (бывший гендиректор и совладелец клуба соответственно — прим. источника).

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Все комментарии
8hs9s495enmv
8hs9s495enmv
вчера в 12:48
Всё было спланировано заранее...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:47
Не партесь, Торпедо было исключено из РПЛ.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 10:10
Да приглашенные тоже трусятся где то на дачах и лепестки ромашки дергают...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:09
Что судачить?

Никто не знает (кроме очень узкого круга) почему развернулось такое событие!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:05
Всё разобрался, я невнимательно прочел и не заострил внимание на слове "представители"...
Но за игроков мну не писал, я тоже хотел бы нормального исхода.
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:02
Правильно считали -" Совладелец "Торпедо" Леонид Соболев, а также директор этого клуба Валерий Скородумов арестованы . На данный момент они находятся в СИЗО." На КДК ждут их представителей ( скорее всего адвокатов). Скоро начнётся сезон а много не ясно - надо что то решать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 10:01
Приветствую Уважаемый!

Вы немножко неверно поняли мой посыл...
Ранее сообщалось, может я неверно понял, что руководство Торпедо под арестом...
А здесь пригласили....
Capral
Capral
вчера в 10:00
Ну уже хорошо, что продолжается разбирательство, а не сразу приговор... Удачи Торпедо!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:53
Так, понимаю, что идёт, следствие, в котором появляются всё новые и новые фигуранты и логичнее было вынести решение уже после вердикта суда .
Но так как заседание КДК пройдёт в закрытом режиме, можно предположить, что попытаются о чём то договорится , учитывая недавний ультиматум Соболева о роспуске клуба .
Если сказать просто , то скорее всего эти представители Григорьянцу от Соболя "маляву притаранят"...)
Брулин
Брулин
вчера в 09:53
Очевидно же, что судьям заносили многие клубы (не буду называть, все на поверхности), но зацепились именно за Торпедо.
drug01
drug01 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:48
Зачем так Шуля говорить ведь ранее было столько игр и все молчали! Мне просто жалко игроков!!!
112910415
112910415
вчера в 09:30
давайте лучше вы к ним !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:10
Мну считал, что руководство "париться на нарах"!? Тьфу, тьфу, тьфу...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:09
А что можно и не приезжать что ли?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:05
Главное кондиционеры включите, приедут тогда))
Гость
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