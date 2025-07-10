В КДК ожидают, что представители руководства «Торпедо» приедут на заседание

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассчитывает, что представители руководства «Торпедо» посетят сегодняшнее заседание. Об этом он сообщил источнику.
Заседание начнётся в 11:00 по московскому времени. Оно пройдёт в закрытом режиме, решение по итогам будет обнародовано на информационных ресурсах РФС.
Ждём, что приедут представители [Валерия] Скородумова и [Леонида] Соболева (бывший гендиректор и совладелец клуба соответственно — прим. источника).
Никто не знает (кроме очень узкого круга) почему развернулось такое событие!
Никто не знает (кроме очень узкого круга) почему развернулось такое событие!
Но за игроков мну не писал, я тоже хотел бы нормального исхода.
Но за игроков мну не писал, я тоже хотел бы нормального исхода.
Вы немножко неверно поняли мой посыл...
Ранее сообщалось, может я неверно понял, что руководство Торпедо под арестом...
А здесь пригласили....
Вы немножко неверно поняли мой посыл...
Ранее сообщалось, может я неверно понял, что руководство Торпедо под арестом...
А здесь пригласили....
Но так как заседание КДК пройдёт в закрытом режиме, можно предположить, что попытаются о чём то договорится , учитывая недавний ультиматум Соболева о роспуске клуба .
Если сказать просто , то скорее всего эти представители Григорьянцу от Соболя "маляву притаранят"...)
Но так как заседание КДК пройдёт в закрытом режиме, можно предположить, что попытаются о чём то договорится , учитывая недавний ультиматум Соболева о роспуске клуба .
Если сказать просто , то скорее всего эти представители Григорьянцу от Соболя "маляву притаранят"...)