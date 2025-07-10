В КДК ожидают, что представители руководства «Торпедо» приедут на заседание

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вчера, 08:59

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассчитывает, что представители руководства «Торпедо» посетят сегодняшнее заседание. Об этом он сообщил источнику.

Заседание начнётся в 11:00 по московскому времени. Оно пройдёт в закрытом режиме, решение по итогам будет обнародовано на информационных ресурсах РФС .