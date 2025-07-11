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Мойзес — о своём новом контракте: «Интерес должен идти со стороны клуба»

вчера, 08:59

Защитник ЦСКА Мойзес прокомментировал ситуацию о продлении своего соглашения с клубом.

Я просто играю в футбол и стараюсь выкладываться максимально. Надеюсь, что болельщики и руководство остаются довольны. Вопрос моего контракта остаётся за агентами. Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА, я не буду ломиться в дверь. От других команд нет никаких официальных предложений. В любом случае я сфокусирован на ЦСКА и подготовке к новому сезону.

Напомним, что Мойзес был признан лучшим защитником прошедшего сезона по версии РПЛ.

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ЦСКА  Мойзес
Источник: championat.com
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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 09:17
ЦСКА такого игрока ни куда не отпустит.))))
Гость
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