Мойзес — о своём новом контракте: «Интерес должен идти со стороны клуба»

Защитник ЦСКА прокомментировал ситуацию о продлении своего соглашения с клубом.

Я просто играю в футбол и стараюсь выкладываться максимально. Надеюсь, что болельщики и руководство остаются довольны. Вопрос моего контракта остаётся за агентами. Интерес должен идти в первую очередь со стороны ЦСКА , я не буду ломиться в дверь. От других команд нет никаких официальных предложений. В любом случае я сфокусирован на ЦСКА и подготовке к новому сезону.