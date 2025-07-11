«Атлетико» борется с «Тоттенхэмом» за полузащитника «Бетиса»

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вчера, 08:59

Мадридский «Атлетико» в ближайшее время намерен оформить переход полузащитника сборной США Джонни Кардосо из севильского «Бетиса».

Переговоры с финалистом минувшего сезона Лиги конференций ведут не только «матрасники», но и лондонский «Тоттенхэмом». Однако именно предложение «Атлетико» показалось руководителям «Бетиса» более выгодным, а потому 23-летний Кардосо, скорее всего, отправится в команду из Мадрида.

Усиление центра полузащита для является очень важным вопросом в нынешнее межсезонье, поскольку к расставанию с «Атлетико» близок аргентинец , которого приглашают в «Интер Майами».