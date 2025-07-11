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«Ноттингем Форест» планирует подать в суд на «Тоттенхэм»

вчера, 16:31

«Ноттингем Форест» может подать в суд на «Тоттенхэм» из-за полузащитника Моргана Гиббс-Уайта.

По информации источника, вчера «шпоры» договорились о переходе 25-летнего футболиста с его представителями и были готовы выплатить отступные. При этом «Ноттингем» считает, что лондонцы неправомерно обращались к игроку, не получив разрешение на общение с ним. Также «лесники» думают, что имело место нарушение конфиденциальности в отношении пункта об отступных, поскольку «Тоттенхэм» предложил конкретную сумму в размере 60 млн фунтов, необходимую для выкупа. Сейчас «Ноттингем Форест» консультируется со своими юристами по поводу возможных судебных исков.

В прошедшем сезоне Гиббс-Уайт сыграл 34 матча в Английской Премьер-Лиге, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Вчера стало известно о переходе полузащитника Мохаммеда Кудуса в состав «Тоттенхэма».

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Все комментарии
catal
catal
вчера в 18:32
Ноттингем тоже разбирают по частям. Тоттенхем сначала купил за 50 млн. нападающего Джонсона воспитанника лесников, который еще и родился в Ноттингеме. А теперь хочет забрать и последнего атакующего полузащитника. Тогда лес пойдет в следующем сезоне точно лесом.
протон
протон
вчера в 17:44
Если не хотите его продавать, вообще не прописывайте отступные и ждите предложение, которое устроит. Если отступные все же есть, то о чем вообще речь? В первый раз слышу что кто-то скрывает конкретную сумму в таком случае. В чем тогда вообще идея отступных?
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:42
Зачем Гибсу в Тоттенхэм? Нормальный игрок. Мог бы в более сильном клубе выступать, и бороться за титулы. Видать хорошую зарплату предложили
drug01
drug01
вчера в 16:45
Зачем в суд надо решать все вопросы мирно!
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