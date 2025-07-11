«Ноттингем Форест» планирует подать в суд на «Тоттенхэм»

1752240707

вчера, 16:31

«Ноттингем Форест» может подать в суд на «Тоттенхэм» из-за полузащитника .

По информации источника, вчера «шпоры» договорились о переходе 25-летнего футболиста с его представителями и были готовы выплатить отступные. При этом «Ноттингем» считает, что лондонцы неправомерно обращались к игроку, не получив разрешение на общение с ним. Также «лесники» думают, что имело место нарушение конфиденциальности в отношении пункта об отступных, поскольку «Тоттенхэм» предложил конкретную сумму в размере 60 млн фунтов, необходимую для выкупа. Сейчас «Ноттингем Форест» консультируется со своими юристами по поводу возможных судебных исков.

В прошедшем сезоне Гиббс-Уайт сыграл 34 матча в Английской Премьер-Лиге, забил 7 мячей и отдал 10 голевых передач.

Вчера стало известно о переходе полузащитника Мохаммеда Кудуса в состав «Тоттенхэма».