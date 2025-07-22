КДК рассмотрит матерные скандирования фанатов «Торпедо» в адрес Кононова

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что на заседании будет рассмотрено поведение болельщиков «Торпедо».
В стартовом матче сезона Первой лиги московская команда на своём поле уступила «Челябинску» со счётом 2:3.
Болельщики «Торпедо» скандировали матерные выражения в адрес главного тренера команды Олега Кононова. Комитет рассмотрит этот эпизод.
Кроме того, Григорьянц отметил, что игра первого тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА прошла без нарушений дисциплинарного регламента.
Разве он судьям-стриптизерам совал деньги в трусы?
Разве он судьям-стриптизерам совал деньги в трусы?