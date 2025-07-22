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КДК рассмотрит матерные скандирования фанатов «Торпедо» в адрес Кононова

вчера, 13:59
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинскМатч завершен

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил источнику, что на заседании будет рассмотрено поведение болельщиков «Торпедо».

В стартовом матче сезона Первой лиги московская команда на своём поле уступила «Челябинску» со счётом 2:3.

Болельщики «Торпедо» скандировали матерные выражения в адрес главного тренера команды Олега Кононова. Комитет рассмотрит этот эпизод.

Кроме того, Григорьянц отметил, что игра первого тура РПЛ между «Оренбургом» и ЦСКА прошла без нарушений дисциплинарного регламента.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 14:51
Честно не знаю, в чём болелы Торпедо обвиняют Кононова?
Разве он судьям-стриптизерам совал деньги в трусы?
lotsman
lotsman ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:39
А что, кроме рассмотрений, может делать КДК? У них есть какие то другие функции?)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:26
Толку с ваших рассмотрений . Единственное что вы сможете опять, только рубить бабло с клуба в виде штрафов .
Гость
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