КДК рассмотрит матерные скандирования фанатов «Торпедо» в адрес Кононова

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вчера, 13:59

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил источнику, что на заседании будет рассмотрено поведение болельщиков «Торпедо».

В стартовом матче сезона Первой лиги московская команда на своём поле уступила «Челябинску» со счётом 2:3.

Болельщики «Торпедо» скандировали матерные выражения в адрес главного тренера команды Олега Кононова. Комитет рассмотрит этот эпизод.