Бразильский клуб «Атлетико Минейро» хотел купить Дугласа Сантоса у «Зенита»

вчера, 08:27

К защитнику «Зенита» проявлял интерес клуб «Атлетико Минейро».

По информации источника, «сине-бело-голубые» ответили на предложение о покупке 31-летнего футболиста категорическим отказом. Сообщается, что и сам игрок в данный момент не собирается возвращаться в Бразилию.

В минувшем сезоне Сантос сыграл 38 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Ранее стало известно, что его хотел подписать «Крузейро».