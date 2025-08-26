 
Бразильский клуб «Атлетико Минейро» хотел купить Дугласа Сантоса у «Зенита»

вчера, 08:27

К защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу проявлял интерес клуб «Атлетико Минейро».

По информации источника, «сине-бело-голубые» ответили на предложение о покупке 31-летнего футболиста категорическим отказом. Сообщается, что и сам игрок в данный момент не собирается возвращаться в Бразилию.

В минувшем сезоне Сантос сыграл 38 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Ранее стало известно, что его хотел подписать «Крузейро».

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:25, ред.
На 32-м году срываться куда то строить карьеру может сподвигнуть разве что в разы увеличенная зарплата...
Навряд ли бразильцы смогут это обеспечить...
И посему все их бессмысленные предложения превращаются просто в комплиментарные поздравительные открытки.....Сантосу....с хорошей игрой....))
lotsman
lotsman
вчера в 09:04
Дуглас Зениту нужен. Он ключевая фигура в защите.
wnhmdcau2vsd
wnhmdcau2vsd
вчера в 09:01
Мало ли кто кого хотел купить.
bq6paz46u6tm
bq6paz46u6tm
вчера в 08:41
Сезон начался, предложение не кстати
