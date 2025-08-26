Бразильский клуб «Атлетико Минейро» хотел купить Дугласа Сантоса у «Зенита»

К защитнику «Зенита» Дугласу Сантосу проявлял интерес клуб «Атлетико Минейро».
По информации источника, «сине-бело-голубые» ответили на предложение о покупке 31-летнего футболиста категорическим отказом. Сообщается, что и сам игрок в данный момент не собирается возвращаться в Бразилию.
В минувшем сезоне Сантос сыграл 38 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
Ранее стало известно, что его хотел подписать «Крузейро».
Навряд ли бразильцы смогут это обеспечить...
И посему все их бессмысленные предложения превращаются просто в комплиментарные поздравительные открытки.....Сантосу....с хорошей игрой....))
