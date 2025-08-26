Генич назвал главных претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне

Известный комментатор Константин Генич выделил четыре клуба, который являются главными претендентами на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.
Если брать вообще отрезок шесть туров, я бы назвал команду этого отрезка. Я бы назвал команду «Балтика», вот как команду-удивление, команду-сюрприз. Команду-открытие, потому что я не ожидал, что после Николича будет такой футбол, это ЦСКА. Ну и чемпион, это «Краснодар». «Локомотив» тоже приятное впечатление оставил.
Не включать в список соискателей Зенит и Спартак - моветон....и недальновидность...
Любой клуб в РПЛ может выстрелить на короткой дистанции....но Спартак и Зенит даже при неудачном старте остаются самые богатые..и амбициозные...
