Генич назвал главных претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне

Известный комментатор выделил четыре клуба, который являются главными претендентами на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.

Если брать вообще отрезок шесть туров, я бы назвал команду этого отрезка. Я бы назвал команду «Балтика», вот как команду-удивление, команду-сюрприз. Команду-открытие, потому что я не ожидал, что после Николича будет такой футбол, это ЦСКА . Ну и чемпион, это «Краснодар». «Локомотив» тоже приятное впечатление оставил.