Генич назвал главных претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне

вчера, 17:23

Известный комментатор Константин Генич выделил четыре клуба, который являются главными претендентами на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.

Если брать вообще отрезок шесть туров, я бы назвал команду этого отрезка. Я бы назвал команду «Балтика», вот как команду-удивление, команду-сюрприз. Команду-открытие, потому что я не ожидал, что после Николича будет такой футбол, это ЦСКА. Ну и чемпион, это «Краснодар». «Локомотив» тоже приятное впечатление оставил.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:20
Неважно кто "подпрыгнул" в первой четверти чемпионата....
Не включать в список соискателей Зенит и Спартак - моветон....и недальновидность...
Любой клуб в РПЛ может выстрелить на короткой дистанции....но Спартак и Зенит даже при неудачном старте остаются самые богатые..и амбициозные...
adekvat
adekvat ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 18:19
Если бы про Балтику не ляпнул то точно Opta твою mutter.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:24, ред.
Суперкомпьютер Генич 😅😅😅, даже рассуждает примерно в том же ключе что и более древние и несовершенные технологии типа Opta, узнаю почерк нейронки
Гость
