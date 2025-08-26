«Ливерпуль» возобновит переговоры по трансферу Исака

«Ливерпуль» всё ещё может подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.
Как сообщается, в ближайшее время «красные» возобновят переговоры по трансферу шведа. Новое предложение «Ливерпуля» превысит 130 млн фунтов стерлингов.
«Ливерпуль» всё ещё может подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.
Как сообщается, в ближайшее время «красные» возобновят переговоры по трансферу шведа. Новое предложение «Ливерпуля» превысит 130 млн фунтов стерлингов.
Подпишите лучше ЗЩ и поделом. Молодого итальянца подписали, молодцы. Только он пока вольется в АПЛ, пройдет немало времени.
Подпишите лучше ЗЩ и поделом. Молодого итальянца подписали, молодцы. Только он пока вольется в АПЛ, пройдет немало времени.