«Ливерпуль» возобновит переговоры по трансферу Исака

вчера, 20:23

«Ливерпуль» всё ещё может подписать нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Как сообщается, в ближайшее время «красные» возобновят переговоры по трансферу шведа. Новое предложение «Ливерпуля» превысит 130 млн фунтов стерлингов.

Все комментарии
valeron4321
valeron4321
сегодня в 08:08
В данных обстоятельствах сумма трансфера должна быть как минимум не больше, раз вынуждены были продавать.
lk_483777
lk_483777
вчера в 22:39
А нужен ли он вообще?
Подпишите лучше ЗЩ и поделом. Молодого итальянца подписали, молодцы. Только он пока вольется в АПЛ, пройдет немало времени.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:48
Зачем он вообще нужен им?
Гость
