Джейми Варди может продолжить карьеру в итальянской Серии А

вчера, 20:48

Бывший нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

С 38-летним форвардом ведет активные переговоры новичок Серии А «Кремонезе», сенсационно обыгравший в первом туре «Милан» на выезде.

В настоящее время представители клуба согласовывают с агентами Варди условия контракта.

Напомним, что Джейми после завершения прошлого сезона расстался с «Лестером», за который отыграл 13 лет, завоевав титул чемпиона Англии в сезоне-2015/16 и забив 200 голов в 500 матчах.

