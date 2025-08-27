Тимо Вернер может вернуться в АПЛ

Несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.
По данным источника, интерес к немцу проявляют «Лидс» и «Бернли». Однако сам футболист пока не спешит покидать «Лейпциг». Вернер имеет выгодный контракт с немецкой командой, по которому он получает около 10 млн евро за сезон.
Напомним, что в Англии Тимо выступал за «Челси» и «Тоттенхэм».
Не так давно прошла шумная акция против ставок на точный счёт и больших кэфов и тут бац, они пропали.
Совпадение? Не думаю!!!
Не так давно прошла шумная акция против ставок на точный счёт и больших кэфов и тут бац, они пропали.
Совпадение? Не думаю!!!