«Челси» требует от «Ромы» 30 млн евро за Тайрика Джорджа

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» уведомил «Рому» о том, что готов получить около 30 млн евро за своего воспитанника Тайрика Джорджа, включая бонусы и процент от последующей продажи.
Более того, «синие» настаивают на продаже англичанина, поскольку у клуба осталась возможность арендовать только одного игрока за пределами Англии. Однако бюджет «Ромы» для этой сделки оказывается меньшим.
Ранее сообщалось, что римляне могут подписать 19-летнего вингера.
Правила конкурса не раз менялись "по просьбе трудящихся" и в большенстве случаев в последствии вызывали множество нареканий, даже со стороны тех кто просил.
Отсюда моё мнение.
