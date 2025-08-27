«Челси» требует от «Ромы» 30 млн евро за Тайрика Джорджа

1756305912

вчера, 17:45

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» уведомил «Рому» о том, что готов получить около 30 млн евро за своего воспитанника , включая бонусы и процент от последующей продажи.

Более того, «синие» настаивают на продаже англичанина, поскольку у клуба осталась возможность арендовать только одного игрока за пределами Англии. Однако бюджет «Ромы» для этой сделки оказывается меньшим.

Ранее сообщалось, что римляне могут подписать 19-летнего вингера.