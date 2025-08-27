 
«Челси» требует от «Ромы» 30 млн евро за Тайрика Джорджа

вчера, 17:45

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» уведомил «Рому» о том, что готов получить около 30 млн евро за своего воспитанника Тайрика Джорджа, включая бонусы и процент от последующей продажи.

Более того, «синие» настаивают на продаже англичанина, поскольку у клуба осталась возможность арендовать только одного игрока за пределами Англии. Однако бюджет «Ромы» для этой сделки оказывается меньшим.

Ранее сообщалось, что римляне могут подписать 19-летнего вингера.

У Бонифейса сорвался переход в «Милан». «Байеру» невыгодно оставлять бомбардира
Вчера, 15:52Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадка
 
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Если бы не было прецедентов, то я не писал бы.
Правила конкурса не раз менялись "по просьбе трудящихся" и в большенстве случаев в последствии вызывали множество нареканий, даже со стороны тех кто просил.
Отсюда моё мнение.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:51
Значит будет торговля. А может и не будет)))
Гость
