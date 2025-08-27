«Челси» готов отдать Джексона в аренду с обязательным правом выкупа

«Челси» намерен избавиться от нападающего Николаса Джексона этим летом.
Как сообщается, если «синим» не удастся продать сенегальца, то лондонский клуб готов отдать форварда в аренду с обязательным правом выкупа.
Заинтересованные команды должны будут заплатить «Челси» 10 млн фунтов стерлингов за аренду Джексона до конца сезона.
Пока не можем сказать как именно будет дальше, пытаемся сделать что представляется возможным для линии.
Пока не можем сказать как именно будет дальше, пытаемся сделать что представляется возможным для линии.