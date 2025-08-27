«Челси» готов отдать Джексона в аренду с обязательным правом выкупа

1756305182

вчера, 17:33

«Челси» намерен избавиться от нападающего этим летом.

Как сообщается, если «синим» не удастся продать сенегальца, то лондонский клуб готов отдать форварда в аренду с обязательным правом выкупа.

Заинтересованные команды должны будут заплатить «Челси» 10 млн фунтов стерлингов за аренду Джексона до конца сезона.