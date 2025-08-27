 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Челси» готов отдать Джексона в аренду с обязательным правом выкупа

вчера, 17:33

«Челси» намерен избавиться от нападающего Николаса Джексона этим летом.

Как сообщается, если «синим» не удастся продать сенегальца, то лондонский клуб готов отдать форварда в аренду с обязательным правом выкупа.

Заинтересованные команды должны будут заплатить «Челси» 10 млн фунтов стерлингов за аренду Джексона до конца сезона.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиПолузащитник ПСЖ Солер перейдёт в «Реал Сосьедад»
Вчера, 17:26
Слухи«Кристал Пэлас» заинтересован в трансфере нападающего «Арсенала»
Вчера, 17:17
Слухи«Реал» может подписать сына Криштиану Роналду
Вчера, 17:10
СлухиПолузащитник «Реала» Себальос не захотел переходить в «Марсель»
Вчера, 16:26
У Бонифейса сорвался переход в «Милан». «Байеру» невыгодно оставлять бомбардира
Вчера, 15:52Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадка
Слухи«Спартак» предлагает 6 млн евро за защитника «Утрехта»
Вчера, 15:02
 
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:44
Здравствуйте.

Пока не можем сказать как именно будет дальше, пытаемся сделать что представляется возможным для линии.
1 984
1 984 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:40
А что-нибудь делается, чтобы исправить ситуацию? Я помню, когда случился инцидент с Gachi, воспозовавшимся техническим косяком на сайте - данный вид ставок (европейские форы) исчез навсегда и из всех матчей. Вместо того, чтобы исправить косяк, админы приняли решение просто удалить определённый тип ставок! Как будет на этот раз?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 