«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Динамо» в Кубке России

1756308338

вчера, 18:25

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (0:0, 5:4 по пенальти) в серии пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

За 90 минуте команды не отметились результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне самарского клуба. Единственный промах с одиннадцатиметровой отметки допустил защитник «Динамо» Николас Маричаль.

«Крылья Советов» идут на 1-м месте в группе В (6 очков), «Динамо» занимает 2-е место (4 очка).