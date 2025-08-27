«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Динамо» в Кубке России

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (0:0, 5:4 по пенальти) в серии пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
За 90 минуте команды не отметились результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне самарского клуба. Единственный промах с одиннадцатиметровой отметки допустил защитник «Динамо» Николас Маричаль.
«Крылья Советов» идут на 1-м месте в группе В (6 очков), «Динамо» занимает 2-е место (4 очка).
Выходы 4 в 1, 3 в 1 и еще несколько моментов где не забить было труднее чем...
Динамо кричало: "Ну, забейте же нам, мы устали".
КС отвечало: "Нет, мы серию пенальти хотим".
По уровню игры и особенно по реализации моментов такое ощущение, что играли команды из медиалиги, блогеры и клоуны.
Скидка на кубок?
Есть поговорка " мастерство не пропьёшь", но сегодня она точно не подходит.
Интересный, изобилующий опасными моментами футбол.
ФУТБОЛ КОМАНД МЕДИА-ЛИГИ!!!
Ладно Крылья: от них СЕЙЧАС, как от "солянки сборной" ожидать чего-то качественного смешно.
Но вареликовы миллионеры что, совсем играть не умеют???
Второй состав, скажете?
А что, во втором составе не такие же миллионеры или там "ребята с нашего двора за сухпай постучать мячиком" вышли?
Тем более, что после замен во втором тайме у БГ вполне был на поле уже основной состав.
КС столько раз прощали Динамо из-за своей корявости в завершении, ЛОГИЧЕСКОМ завершении атак, что просто смешно. Мне смешно, а болелам обеих команд грустно, правда, каждым по своему поводу.
В лотерейке счастливый билетик самарцы вытянули, с чем я команду КС и её болельщиков поздравляю.
