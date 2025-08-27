 
«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Динамо» в Кубке России

вчера, 18:25
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Крылья Советов» одержали победу над «Динамо» (0:0, 5:4 по пенальти) в серии пенальти в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

За 90 минуте команды не отметились результативными действиями, поэтому игра перешла в серию пенальти, где удача была на стороне самарского клуба. Единственный промах с одиннадцатиметровой отметки допустил защитник «Динамо» Николас Маричаль.

«Крылья Советов» идут на 1-м месте в группе В (6 очков), «Динамо» занимает 2-е место (4 очка).

dynkel
dynkel
вчера в 22:46
Карпин явно не тянет уровень Динамо пока не поздно надо его в сборную отправить там как раз сейчас его уровень
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:16
С чувством юмора у вас порядок!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:14
Я таки реально поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:05
Нельзя тренеров обзывать всякими представителями фауны....это некультурно....
Не терпят...а благодарят...за 13 титулов за 7 сезонов....
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:34
Ну вашего дятла давно надо было призвать к ответу, но ведь терпят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:13
Ну так то Крылья должны были в основное время выигрывать.....и забивать не меньше чем вчера Зенит и Спартак....
Карпин продолжает что то строить....6 последних официальных игр - 1 победа...над 15-й командой таблицы.....
Таким макаром...скоро Гафин позовёт Валеру и спросит его же фразой "Ну и ?"..))
Из увиденного ....на удивление неэффективная атака и проходная оборона....ну даже в строящихся заново командах конкуренция и старание должны быть видны....выход четверых на одного на 86-й минуте был венцом расслабона в защите.....
Удачи Валерию Георгиевичу!!!
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:33
В российском футболе возможно все:
Ванечка Игнатьев пропил...перспективу, талант... До мастерства недоиграл
lotsman
lotsman
вчера в 20:22
Самарцы молодцы. С победой!
Сп62
Сп62 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
К этому времени он будет тренеровать уже в Европе. Заберут.
jRest
jRest
вчера в 19:39
Валере пока некогда тренировать, он багаж от предыдущего тренера разбирает. Вот выбросит все чемоданы, тогда уже и станет чемпионом 2077-го года.
1viking17
1viking17
вчера в 19:24
Крылья с ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 19:10, ред.
Игру не видел, но когда увидел стартовый состав Динамо всё сразу стало ясно. Вообще не сомневался, что Динамо проиграет крупно и был крайне удивлен, что команда дотянула до пенальти. Исход не смертельный, из группы выйдем, но давать комментарий по игре резервным составом, могут разве что, самые ужасные ненавистники Карпина, поэтому и сравнивают игру с медиа-лигой.
Команда строится, а ждать от второго состава изюминки в игре, могут только неисправимые хейтеры Карпина. Игра еще раз доказала, что достойного резерва у команды нет.
Впрочем, как и основного состава. Не драматизирую события, умею ждать. Только хочу напомнить, что когда Николич возглавил ЦСКА, у него статистика была, после пяти туров, точно, не лучше, чем у Динамо, а многие болельщики ЦСКА- с теплотой вспоминали Федотова...
Шуня771
Шуня771
вчера в 18:47
Яшина бы в ворота...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:44, ред.
Ну, что скажу...
Интересный, изобилующий опасными моментами футбол.
ФУТБОЛ КОМАНД МЕДИА-ЛИГИ!!!
Ладно Крылья: от них СЕЙЧАС, как от "солянки сборной" ожидать чего-то качественного смешно.
Но вареликовы миллионеры что, совсем играть не умеют???
Второй состав, скажете?
А что, во втором составе не такие же миллионеры или там "ребята с нашего двора за сухпай постучать мячиком" вышли?
Тем более, что после замен во втором тайме у БГ вполне был на поле уже основной состав.
КС столько раз прощали Динамо из-за своей корявости в завершении, ЛОГИЧЕСКОМ завершении атак, что просто смешно. Мне смешно, а болелам обеих команд грустно, правда, каждым по своему поводу.
В лотерейке счастливый билетик самарцы вытянули, с чем я команду КС и её болельщиков поздравляю.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:40
В конце матча был откровенно дворовой футбол.
Выходы 4 в 1, 3 в 1 и еще несколько моментов где не забить было труднее чем...
Динамо кричало: "Ну, забейте же нам, мы устали".
КС отвечало: "Нет, мы серию пенальти хотим".
По уровню игры и особенно по реализации моментов такое ощущение, что играли команды из медиалиги, блогеры и клоуны.
Скидка на кубок?
Есть поговорка " мастерство не пропьёшь", но сегодня она точно не подходит.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:33
Не смертельно для Динамо, удачи им.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:28
Эх, Валера, Валера! Трудно тебе приходится в Динамо. Физики не хватает ребятам. Пока изюминки в игре Динамо нет. Ждем!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:27
Крылья ,молодцы!!! Утерли нос Динамо.
