ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» в матче Кубка России

ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» (2:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Первый гол в игре на 77-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, реализовав пенальти. На 89-й минуте Обляков оформил дубль, снова забив одиннадцатиметровый.
ЦСКА идёт на 1-м есте в группе D (7 очков), «Балтика» занимает 4-е место (0 очков).
Второй тайм всё поставил на место: вышла армейская основа и показала, кто на поле папа... Со знанием дела, навели порядок и отчетливо дали понять, что Балтика- это не более, чем рабочая команда, хотя и очень тренерская, но, с явным привкусом ФНЛ. Пенальти? Второй, однозначно был, а вот первый... Мне показалось, что защитник Балтики по инерции катился по траве и опорную руку, физически не мог убрать. Но по игре, ЦСКА был лучше, поэтому и победил. ЦСКА с победой!!!
