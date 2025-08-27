 
ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» в матче Кубка России

вчера, 22:44
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» (2:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Первый гол в игре на 77-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, реализовав пенальти. На 89-й минуте Обляков оформил дубль, снова забив одиннадцатиметровый.

ЦСКА идёт на 1-м есте в группе D (7 очков), «Балтика» занимает 4-е место (0 очков).

North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:05
У ЦСКА качество лавки выше, команды с разной стоимостью составов и с разными задачами и бюджетами. О чём тут вообще разговор...
North West
North West
сегодня в 00:04
По моему мнению ЦСКА в этом сезоне один из главных претендентов на чемпионство. Балтика дай бог будет крепким середняком, если прыгнет чуть выше головы, то будет вообще замечательно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ North West (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:52
Аналогично у ЦСКА в первом тайме из основы играл Мойзес и новичок Алввес. Так что был смотр вторых составов. Но и во втором тайме Балтика ничего не показала, кроме старания и напора и 21 нарушеия Правил.
Capral
Capral
вчера в 23:43
Ну хорошо, подождем, пока сыграют равными составами в чемпе, тогда и перетрём. Но даже, если Балтика и сможет отобрать очки у ЦСКА, в общий успех команды я не верю- калибр не тот...
North West
North West
вчера в 23:38
Уверен что сыграла бы лучше первым составом.
Capral
Capral
вчера в 23:32
А ты уверен, что первым составом Балтика сыграла бы лучше? Я не уверен.
Red blu
Red blu
вчера в 23:30
Дали основным игрокам отдохнуть и взяли три очка.
С победой ЦСКА!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 23:25
В твоем городе по правилам играть в футбол руками можно?
North West
North West
вчера в 23:19
ЦСКА с Днём Рождения и с победой.
Балтика в первом тайме неплохо сыграла, а во втором вообще унылая тоска, но это с одной стороны заслуга команды соперника.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:19, ред.
Армейцы поздравили свой клуб с днём рождения победой в кубке России......
ПФК ЦСКА - сегодня 114 лет!
С днём рождения любимый клуб!!!
ЦВБП ❤️💙
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:12, ред.
Балтика была на две головы сильнее, но у судьи были свои доводы
Capral
Capral
вчера в 23:10
Ну вот вам и Балтика. В 1-м тайме, где армейцы играли вторым составом, хозяева еще кое-как справлялись, пытались соорудить, что нибудь на подобии футбола, хотя получалось не очень качественно, отkровенно говоря. Было много бесполезной суеты, пытались длинными передачами отрезать центр поля ЦСКА, но и только. Иногда получалось, но в большинстве случаев- был просто холостой выхлоп.

Второй тайм всё поставил на место: вышла армейская основа и показала, кто на поле папа... Со знанием дела, навели порядок и отчетливо дали понять, что Балтика- это не более, чем рабочая команда, хотя и очень тренерская, но, с явным привкусом ФНЛ. Пенальти? Второй, однозначно был, а вот первый... Мне показалось, что защитник Балтики по инерции катился по траве и опорную руку, физически не мог убрать. Но по игре, ЦСКА был лучше, поэтому и победил. ЦСКА с победой!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:56
Холодный душ никогда не повредит, особенно слишком разгорячённому г.тр. Балтики. Полезно даже. ЦСКА с победой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:51
Конечно в головах был предстоящий матч с Краснодаром. В первом тайме посмотрели почти всех новичков. Все они только несколько дней в команде и рано требовать и ждать от них слаженной игры. Понравился Жоао Виктор и Дани Руис. Остальные привыкают. Но когда основа вышла, то игра стала другая, правда все равно с учетом предстоящего матча с Краснодаром. Глебов и Кисляк явно берегли себя. Также как и Обляков. Конечно с победой и надеждой на хорошую игру в воскресенье. 3 дня на восстановление есть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:50
Хороший матч, посмотрели новичков. Балтика первый тайм была хороша.
Второй тайм ( выход игроков основы ) перевернул игру, 2 пенальти бесспорные.
Болельщиков ЦСКА с победой,
Брулин
Брулин
вчера в 22:50
Не болел ни за кого … оба пендали левые .
