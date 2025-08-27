ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» в матче Кубка России

1756323880

вчера, 22:44

ЦСКА в гостях обыграл «Балтику» (2:0) в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Первый гол в игре на 77-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков, реализовав пенальти. На 89-й минуте Обляков оформил дубль, снова забив одиннадцатиметровый.