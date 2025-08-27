«Краснодар» переиграл «Сочи» в результативном матче Кубка России

1756315442

вчера, 20:24

«Сочи» проиграл «Краснодару» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:4).

На 19-й минуте первый гол в игре забил хавбек «быков» Данила Козлов, а спустя минуту полузащитник Кевин удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте Никита Кривцов довел счет до разгромного. На 78-й минуте Макар Чирков отыграл один мяч. Гаэтан Перрен на 85-й забил четвертый гол в ворота «Сочи». На 90+1-й минуте Игнасио Сааведра установил окончательный счет в матче.

«Сочи» идет на 4-м месте в группе В (2 очка), «Краснодар» занимает 2-е место (6 очков).