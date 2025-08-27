 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2025/2026

«Краснодар» переиграл «Сочи» в результативном матче Кубка России

вчера, 20:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Сочи» проиграл «Краснодару» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:4).

На 19-й минуте первый гол в игре забил хавбек «быков» Данила Козлов, а спустя минуту полузащитник Кевин удвоил преимущество гостей. На 50-й минуте Никита Кривцов довел счет до разгромного. На 78-й минуте Макар Чирков отыграл один мяч. Гаэтан Перрен на 85-й забил четвертый гол в ворота «Сочи». На 90+1-й минуте Игнасио Сааведра установил окончательный счет в матче.

«Сочи» идет на 4-м месте в группе В (2 очка), «Краснодар» занимает 2-е место (6 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Динамо» в Кубке России
Вчера, 18:25
Кипрский «Пафос» впервые пробился в Лигу чемпионов, пройдя «Црвену Звезду»
26 августа
«Будё-Глимт» проиграл «Штурму», но вышел в общий этап Лиги чемпионов
26 августа
Главный тренер «Пари НН»: «„Спартак“ – не наш уровень, в целом я доволен»
26 августа
«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России
26 августа
«Кайрат» вышел в общий этап Лиги чемпионов, обыграв по пенальти «Селтик»
26 августа
 
Все комментарии
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:25, ред.
Быки великолепны!
С победой черно-зеленых и удачи в матче с продолжателями лучших традиций ОЛЛС!))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:08
Теперь "Быки" напоминают себя прежних. Такого Краснодара будут опасаться совершенно все. Но и настраиваться на него будут соответственно . К сожалению нестабильность это то, чем периодически страдают все наши клубы. Каждый тренер по своему борется со спадами в физическом и моральном состоянии команды. Краснодар и болельщиков с заслуженной победой!!! Удачи всем нам!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:00
Быков ждут Кони, вот и посмотрим кто сильней!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:45
"Быков" с победой! Не на шутку "раздухарились"! Ну и надо отдать должное Сочи всё - таки пару забили!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 