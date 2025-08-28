 
Soccer.ru
Челестини — об игре с «Балтикой»: «Замены принесли нам результат»

вчера, 08:25
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвёл итоги матча группового этапа Кубка России против «Балтики».

В первом тайме у нас были сложности с развитием наших атак. Нам не хватало мобильности. «Балтика» же была в этом хороша и создавала нам проблемы, закрывая линии для наших передач. Но мы понимали, что соперник не сможет в таком режиме провести весь матч. Так и произошло. В конце первого тайма они стали прессинговать меньше, отсюда появились пустые пространства для развития наших атак. Эта ситуация продолжилась и во втором. В концовке наши замены сыграли большую роль, они позволили команде играть лучше. Мы смогли заработать два пенальти, которые принесли нам победу.

Напомним, что «армейцы» обыграли «Балтику» со счётом 2:0.

артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 13:06
И сказать ничего не смог толком...Основные игроки ＋ судья- вот он ,,тренерский замысел,,！
Гениально просто...Просто план В.И.Чапаева по взятию Бастилии (советских времен анекдот.).
Capral
Capral
вчера в 08:37
То, что Балтика отсутствие класса компенсирует работой на поле не секрет. А замены? Ничего гениального Челестини не совершил, он просто выставил ряд ведущих игроков и победил. Это не те замены, которые в игре равных соперников могут внести перелом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:26
Всё равно с игры забить не удалось...
Гость
