Челестини — об игре с «Балтикой»: «Замены принесли нам результат»

Главный тренер ЦСКА подвёл итоги матча группового этапа Кубка России против «Балтики».

В первом тайме у нас были сложности с развитием наших атак. Нам не хватало мобильности. «Балтика» же была в этом хороша и создавала нам проблемы, закрывая линии для наших передач. Но мы понимали, что соперник не сможет в таком режиме провести весь матч. Так и произошло. В конце первого тайма они стали прессинговать меньше, отсюда появились пустые пространства для развития наших атак. Эта ситуация продолжилась и во втором. В концовке наши замены сыграли большую роль, они позволили команде играть лучше. Мы смогли заработать два пенальти, которые принесли нам победу.