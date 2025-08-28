Талалаев — о матче против ЦСКА: «У них сильнее молодёжь»

Главный тренер «Балтики» оценил игру своей команды в матче группового этапа Кубка России против ЦСКА .

Я поблагодарил своих ребят за хорошую игру, за 60 минут футбола, который они продемонстрировали. Для Кубка и вторых составов мы неплохо играли. Понятно, что у «армейцев» молодёжь немного сильнее. Нам бы хотелось, чтобы наши молодые игроки прогрессировали быстрее.