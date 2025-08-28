 
Soccer.ru
Талалаев — о матче против ЦСКА: «У них сильнее молодёжь»

вчера, 08:48
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев оценил игру своей команды в матче группового этапа Кубка России против ЦСКА.

Я поблагодарил своих ребят за хорошую игру, за 60 минут футбола, который они продемонстрировали. Для Кубка и вторых составов мы неплохо играли. Понятно, что у «армейцев» молодёжь немного сильнее. Нам бы хотелось, чтобы наши молодые игроки прогрессировали быстрее.

Напомним, что калининградцы уступили ЦСКА со счётом 0:2.

Red blu
Red blu
вчера в 16:04, ред.
ЦСКА вышел в лидеры по количеству голов в Фонбет Кубке России (253), опередив московский «Спартак» (251).
артем сергеев 1
артем сергеев 1
вчера в 13:00
Молодец Талалаев！Ни слова о пенальти и судействе: головой стену не пробить！
У кого голова на плечах, видит и делает выводы, сам все поймет.
lotsman
lotsman
вчера в 09:56
Игру не видел, но судя по заметкам в СМИ Балтика не проиграла Армейцам по игре. Армейцы выиграли благодаря двум пенальти, а по игре не смогли сломить Балтику.
Capral
Capral
вчера в 09:08
ЦСКА просто сильней.
Гость
