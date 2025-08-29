 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Вероятность перехода Исака в «Ливерпуль» возросла из-за Вольтемаде

вчера, 12:16

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак стал ближе к трансферу в «Ливерпуль».

По информации источника, вероятность перехода 25-летнего футболиста в состав «красных» сильно выросла, поскольку «сороки» договорились о покупке форварда Ника Вольтемаде из «Штутгарта». Сообщается, что мерсисайдцы предложат за шведа 130 млн фунтов и бонусы.

В минувшем сезоне Исак провёл 42 матча во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов отпустить защитника в «Эльче» на правах аренды
Вчера, 11:43
СлухиГарначо сегодня пройдёт медосмотр для перехода в «Челси»
Вчера, 11:07
СлухиМайну попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его в аренду
Вчера, 10:51
Слухи«Астон Вилла» ведёт переговоры с ПСЖ о покупке Асенсио
Вчера, 10:36
СлухиЗащитник «Милана» Хименес интересен «Борнмуту»
Вчера, 10:04
СлухиПереход Хёйлунда из «Манчестер Юнайтед» обойдётся «Наполи» в 45 млн евро
Вчера, 09:00
 
Сортировать
Все комментарии
lk_483777
lk_483777 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 17:10
Согласен с Вами. Сегодняшний Ливерпуль с его громкими трансферами этим летом напоминают мне ПСЖ прошлых лет - что не позиция, сразу топовый или около топовый игрок. Это круто конечно, но главное чтоб приносило результат.
AKH
AKH ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
Спасибо за информацию конечно, но как то не верится что Салаха, Гакпо, Вирца, Экитика и Исака можно выставлять вместе. Получится явный перекос в атаку. Как по мне. Быть может я ошибаюсь, не знаю. Но факт, что если им придется ротировать 250 миллионов, это как то глупо :)
4ya3za4vvgbr
4ya3za4vvgbr
вчера в 14:22
Он сорокам сам уже надоел
lk_483777
lk_483777 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 13:48
Доброго дня. Недавно прочел статьейку, где английские СМИ предположили, что Исак и Экитике будут играть вместе в центре нападения, а Вирц и Салах немного к флангам и со смещением к центру.
Но это гадание на кофейной гуще. Надо сначала подписать шведа, а потом уже все будет известно.
lk_483777
lk_483777
вчера в 13:41, ред.
Да везде уже пишут, что Касл готовы продать Исака.
Возможно, сделка состоится уже сегодня.
AKH
AKH
вчера в 12:55
Прекрасно для Ливерпуля, только вот куда их ставить вместе Экитика и Исака. Неужто футболистов с такими огромными ценниками будут ротировать?
Capral
Capral
вчера в 12:40
Л.Маттеус предсказывает светлое будущее Вольтемаде, в лучшей, по его словам лиге мира, и считает переход в Н/К хорошим решением. Ну чтож, посмотрим. Вирцу тоже многие предсказывали удачу, но пока, он не очень впечатляет...
Брулин
Брулин
вчера в 12:17
Ну как бы осталось 2 дня до закрытия трансферного окна
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 