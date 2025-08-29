Вероятность перехода Исака в «Ливерпуль» возросла из-за Вольтемаде

1756458999

вчера, 12:16

Нападающий «Ньюкасла» стал ближе к трансферу в «Ливерпуль».

По информации источника, вероятность перехода 25-летнего футболиста в состав «красных» сильно выросла, поскольку «сороки» договорились о покупке форварда из «Штутгарта». Сообщается, что мерсисайдцы предложат за шведа 130 млн фунтов и бонусы.

В минувшем сезоне Исак провёл 42 матча во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 6 результативных передач.