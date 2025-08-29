 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияЛига чемпионов 2025/2026

Спортивный директор «Манчестер Сити»: «Сыграем с „Реалом“ 5-й сезон кряду»

вчера, 09:21

Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал итоги жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов:

Положительный момент заключается в том, что нам удалось избежать далёких поездок. Впереди матчи с сильными командами: с мадридским «Реалом» мы сыграем уже пятый сезон кряду.

Особенно приятно, что к нам приедет Кевин Де Брюйне, наша легенда. Будет здорово снова с ним встретиться. Думаю, Пеп Гвардиола будет очень рад.

На общем этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет дома с дортмундской «Боруссией», «Байером», «Галатасараем» и «Наполи», в который летом перешел бывший капитан команды Де Брюйне. На выезде «горожанам» предстоят матчи против мадридского «Реала», «Вильярреала», «Будё-Глимта» и «Монако».

Подписывайся в ВК
Все новости
С 2026 года УЕФА будет проводить финалы Лиги чемпионов на 3 часа раньше
28 августа
В «Пари НН» рассказали, когда команда снова будет играть в Нижнем Новгороде
28 августа
ОфициальноЮношеская сборная России в Хабаровске дважды сыграет с КНДР
27 августа
СлухиРоссия предлагает провести товарищеские матчи Бахрейну и Саудовской Аравии
26 августа
ОфициальноСтало известно расписание третьего раунда Пути регионов Кубка России
26 августа
ОфициальноМолодёжная сборная России впервые с 2021 года сыграет дома
26 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:48
Единственная причина не играть это травма...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 11:03
А если Кевина вообще не будет по какой-то причине?))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 11:02
Уже под надоело это
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:47
Сыграть то придется,,,но если так как в матче с Тоттенхэмом... Что то надо делать
Брулин
Брулин
вчера в 09:51
будем надеяться, что КДБ будет сильно замотивирован в матче против Сити и мы увидем что-то похожее на его прайм
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:51
Интересное ежегодное представление....
5 сезонов...10 игр...
4 победы МС
4 победы РМ
2 ничьи...
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:45
Жеребьёвка вполне сносная. На выезде, за исключением Реала, все команды скучные - хорошо, что не приедут в Манчестер, болельщики у горожан привередливые. Зато какие гости будут? Боруссия, Байер, Галатасарай... А чего стоит Наполи с Кевином Де Брюйне в составе? Этому человеку есть что доказывать МС и Гвардиоле, пусть только попробует не выложиться на сто процентов. В целом, я думаю, у Манчестер Сити не должно быть проблем с выходом в следующий раунд. Или стоит ждать "сюрпризов" от Пепа?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 