Спортивный директор «Манчестер Сити»: «Сыграем с „Реалом“ 5-й сезон кряду»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана прокомментировал итоги жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов:
Положительный момент заключается в том, что нам удалось избежать далёких поездок. Впереди матчи с сильными командами: с мадридским «Реалом» мы сыграем уже пятый сезон кряду.
Особенно приятно, что к нам приедет Кевин Де Брюйне, наша легенда. Будет здорово снова с ним встретиться. Думаю, Пеп Гвардиола будет очень рад.
На общем этапе Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет дома с дортмундской «Боруссией», «Байером», «Галатасараем» и «Наполи», в который летом перешел бывший капитан команды Де Брюйне. На выезде «горожанам» предстоят матчи против мадридского «Реала», «Вильярреала», «Будё-Глимта» и «Монако».
5 сезонов...10 игр...
4 победы МС
4 победы РМ
2 ничьи...
5 сезонов...10 игр...
4 победы МС
4 победы РМ
2 ничьи...