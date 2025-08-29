Спортивный директор «Манчестер Сити»: «Сыграем с „Реалом“ 5-й сезон кряду»

Спортивный директор «Манчестер Сити» прокомментировал итоги жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов:

Положительный момент заключается в том, что нам удалось избежать далёких поездок. Впереди матчи с сильными командами: с мадридским «Реалом» мы сыграем уже пятый сезон кряду.

Особенно приятно, что к нам приедет , наша легенда. Будет здорово снова с ним встретиться. Думаю, будет очень рад.