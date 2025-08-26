 
Россия предлагает провести товарищеские матчи Бахрейну и Саудовской Аравии

вчера, 17:08

РФС отправил предложения провести товарищеские матчи Саудовской Аравии и Бахрейну. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

РФС направил официальные предложения сборным Бахрейна и Саудовской Аравии о проведении товарищеских матчей в сентябре 2026 года в России. В документах отмечается, что встречи могут пройти как в Москве, так и в других регионах страны.

Обе восточные федерации получили приглашение и взяли время на обдумывание. При этом они заверили, что предоставят окончательный ответ в начале следующего года, когда начнут формировать календарь товарищеских игр.

