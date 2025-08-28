 
В «Пари НН» рассказали, когда команда снова будет играть в Нижнем Новгороде

вчера, 13:48

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал, когда команда вновь будет проводить домашние матчи в Нижнем Новгороде:

Была внутренняя комиссия на стадионе в понедельник. Было определено, что нам необходимо провести реновацию газона. У нас две даты, постараемся успеть к 1 октября. Если нет, то после международной паузы 17 октября к игре с «Акроном».

Напомним, что из-за ремонта домашней арены «Пари НН» пока вынужден проводить домашние встречи в других городах. В нынешнем сезоне нижегородцы принимали соперников в Казани, Грозном и Саранске.

А там уже и зимс не горами, стоит ли деньги тратить.
