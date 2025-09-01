Футболист «Спартака» Умяров назвал любимый школьный предмет

1756712421

вчера, 10:40

Футболисту московского «Спартака» Наилю Умярову из уроков в школе нравились алгебра и английский язык.

В понедельник Умяров провел совместно с тренерами урок футбола в рамках проекта Российского футбольного союза ( РФС ) «Футбол в школе».

«Из уроков мне очень нравилась алгебра, со временем очень полюбил английский язык. Потому что параллельно занимался с репетитором. Поэтому достаточно хорошо получалось. Алгебра очень нравилась из-за учителя Нины Александровны, очень сильная женщина, — сказал Умяров. — Сейчас бы в любом случае какое-нибудь уравнение смог бы решить, не будет трудности, я думаю».

«У нас в пятом классе было первых два урока — тренировка, потом школа. Поэтому в школу и вставать, и ходить очень любил», — добавил Умяров.