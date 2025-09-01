 
Футболист «Спартака» Умяров назвал любимый школьный предмет

вчера, 10:40

Футболисту московского «Спартака» Наилю Умярову из уроков в школе нравились алгебра и английский язык.

В понедельник Умяров провел совместно с тренерами урок футбола в рамках проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе».

«Из уроков мне очень нравилась алгебра, со временем очень полюбил английский язык. Потому что параллельно занимался с репетитором. Поэтому достаточно хорошо получалось. Алгебра очень нравилась из-за учителя Нины Александровны, очень сильная женщина, — сказал Умяров. — Сейчас бы в любом случае какое-нибудь уравнение смог бы решить, не будет трудности, я думаю».

«У нас в пятом классе было первых два урока — тренировка, потом школа. Поэтому в школу и вставать, и ходить очень любил», — добавил Умяров.

«Футбол в школе» — проект РФС, осуществляемый при содействии Минпросвещения РФ и Минспорта РФ, по привлечению детей и подростков, который дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей. Проект стартовал в 2021 году.

1 984
вчера в 14:32, ред.
Сейчас все группы являются группами без призов. Но в той группе, в названии которой написано "без призов" проводится конкурс прогнозистов, а не написания комментариев.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:01
Проект РФС "Футбол в школе," при поддержке министерств просвещения и спорта, абсолютная имитация деятельности. Не надо изобретать велосипед.. Любой школе нужно одно поле большое, для проведения соревнований, а также 2-3 малых для ежедневных игр. А ещё нужно приучать школьников самим обслуживать объекты, проводить хотя бы самые простые и безопасные работы. Кстати, во времена СССР, частенько соревнования, даже между классами, посещали тренеры серьёзных спортивных школ и отбирали детей для занятий различными видами спорта. Многие достигали высоких результатов. Ни в коем случае нельзя зацикливаться только на футболе. И ещё, неплохо бы обеспечить доступность спортивных объектов, естественно соблюдая все правила безопасности, ни коем случае не превращать их в музей.
Vilar
Vilar
вчера в 11:55
А мне нравилась Ирка! В принципе, предметы все нравились, кроме укр. языка.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:39
А мой пение...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:57
Мои любимые предметы математика и география)) и рисование
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:49
Линию с матчами перенесли сверху в левую колонку, где раньше били новости, а новости перенесли в центр с блогами.
Теперь посещения сайта стало крайне неудобным.
Ну, что же, будем реже заходить.
Для чего делаются такие неудобные нововведения?
lotsman
lotsman
вчера в 10:46
Попал случайно в группу без призов. Каковы правила в этой группе?
lotsman
lotsman
вчера в 10:43
А мне нравились математика, география, история. Ненавидел химию.)
