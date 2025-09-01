Егор Титов пока не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в РПЛ

1756702843

Московский «Спартак» пока не является претендентом на чемпионство в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов.

«Спартак» с 11 очками после 7 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ .

«Команде, которая идет вне топ-5, сложно думать о чемпионстве, речи быть не может. Мы видим, как здорово выглядят „Локомотив“, „Краснодар“, набирает обороты „Зенит“, хорош ЦСКА . Эти команды лучше „Спартака“ сейчас выглядят. О чемпионстве пока не будем говорить, тем более проведено 7 туров. Но я надеюсь, что будут сделаны выводы, в ближайшее время мы увидим совсем другой „Спартак“, мне бы этого очень хотелось», — сказал Титов.

Перед паузой на матчи сборных красно-белые одержали три победы подряд во всех турнирах. В последней встрече «Спартак» дома оказался сильнее «Сочи» (2:1).

«Возможно, неплохо, что сейчас будет пауза на сборных, не знаю, сколько дали выходных. Люди отдохнут. „Спартак“ — это как пороховая бочка, — отметил Титов. — Как только один матч проваливается — отставка, убрать, купить. Дождемся этой паузы, матч после нее должен быть лучше, потому что хуже уже играть некуда, если говорить честно».

«Я думаю, что впечатления от игры „Спартака“ с „Сочи“ негативные не только у меня. Результат, конечно, порадовал, мнения об отставке Деяна Станковича точно должны встать на паузу у всех тех, кто мечтает, чтобы его убрали. Счет хороший, но качество футбола мне не понравилось», — добавил Титов.

Об Угальде и Барко