Егор Титов пока не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в РПЛ

Московский «Спартак» пока не является претендентом на чемпионство в этом сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов.
«Спартак» с 11 очками после 7 туров занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
«Команде, которая идет вне топ-5, сложно думать о чемпионстве, речи быть не может. Мы видим, как здорово выглядят „Локомотив“, „Краснодар“, набирает обороты „Зенит“, хорош ЦСКА. Эти команды лучше „Спартака“ сейчас выглядят. О чемпионстве пока не будем говорить, тем более проведено 7 туров. Но я надеюсь, что будут сделаны выводы, в ближайшее время мы увидим совсем другой „Спартак“, мне бы этого очень хотелось», — сказал Титов.
Перед паузой на матчи сборных красно-белые одержали три победы подряд во всех турнирах. В последней встрече «Спартак» дома оказался сильнее «Сочи» (2:1).
«Возможно, неплохо, что сейчас будет пауза на сборных, не знаю, сколько дали выходных. Люди отдохнут. „Спартак“ — это как пороховая бочка, — отметил Титов. — Как только один матч проваливается — отставка, убрать, купить. Дождемся этой паузы, матч после нее должен быть лучше, потому что хуже уже играть некуда, если говорить честно».
«Я думаю, что впечатления от игры „Спартака“ с „Сочи“ негативные не только у меня. Результат, конечно, порадовал, мнения об отставке Деяна Станковича точно должны встать на паузу у всех тех, кто мечтает, чтобы его убрали. Счет хороший, но качество футбола мне не понравилось», — добавил Титов.
Об Угальде и Барко
Титов выделил игру аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в матче с «Сочи». «Я не сторонник того, чтобы после матчей выделять лучших или худших игроков. Ведь есть футболисты, которые определяют результат, а есть футболисты, которые определяют игру. Мне кажется, что „Спартаку“ не хватало Маркиньоса, — отметил Титов. — Эсекьель Барко старался, перемещался по всему полю, и мы видели его не только слева, как он привык, потому что у него есть своя химия с Маркиньосом. Барко был и справа, чего я не видел давно. Он искал игру, мяч, мне кажется, что больше всего у него получалось».
«Но после перерыва вышли на поле Роман Зобнин и Игорь Дмитриев, чуть позже появился Антон Заболотный. Это говорит о том, что Станковичу тоже не нравилось, что происходит на поле. С такой игрой чемпионами, конечно, стать нереально, но как болельщик буду рад, если команда будет побеждать без хорошей игры в один мяч, я готов это терпеть», — добавил собеседник агентства.
Титов вспомнил, как Олег Романцев, возглавлявший красно-белых в 2001 году, был недоволен качеством игры команды, несмотря на победу в чемпионате России.
«Нас воспитывали в другом духе при Олеге Ивановиче Романцеве. Еще мой первый тренер Анатолий Федосеевич Королев говорил, что должен быть еще и красивый футбол. Еще в дубле „Спартака“ при Викторе Евгеньевиче Зернове это прочувствовал, — отметил Титов. — В 2001 году мы в матче с „Ростовом“ стали чемпионами, Романцев тогда убежал в раздевалку, потому что он был крайне недоволен тем, что мы показали. Я тогда подошел к одному из тренеров и спросил, где Романцев, попросил вернуть его, так как это все было неправильно. То есть были такие времена, когда мы становились чемпионами, а главный тренер был критически недоволен. Сегодня я готов терпеть такой футбол, если „Спартак“ станет чемпионом, то я буду доволен».
В этом сезоне за «Спартак» пока не отметился забитыми мячами лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Манфред Угальде.
«Что касается Манфреда Угальде, то понятно, что после удачного сезона повторить результаты очень сложно. Я прекрасно понимаю Угальде. Тренерский штаб его подготовил в том плане, что сначала играл Ливай Гарсия или Заболотный, теперь же играет или Угальде, или Гарсия, — отметил Титов. — В матче с „Сочи“ он вышел неплохо, много эмоций, рвения. Но команда в плане качества игры в целом выглядела плохо. Это нужно признать. Есть победа, но надеюсь, что в следующем матче все поправят, в том числе игру Угальде».