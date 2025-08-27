Экс-пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему Романцев покинул клуб

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг в интервью источнику ответил на вопрос, почему покинул клуб в 2003 году.

Олег Иванович за эти годы привык, чтобы всё было профессионально. А когда он увидел со стороны руководства какие-то непрофессиональные на его взгляд решения и попытки перейти границы, повлиять на его работу, он ушёл. Для него это было нереально. Было принципиально, чтобы никто не лез в тренерскую работу.