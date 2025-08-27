 
Экс-пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему Романцев покинул клуб

вчера, 08:59

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг в интервью источнику ответил на вопрос, почему Олег Романцев покинул клуб в 2003 году.

Олег Иванович за эти годы привык, чтобы всё было профессионально. А когда он увидел со стороны руководства какие-то непрофессиональные на его взгляд решения и попытки перейти границы, повлиять на его работу, он ушёл. Для него это было нереально. Было принципиально, чтобы никто не лез в тренерскую работу.

Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 11:27
Согласен!!!)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:26, ред.
Так в Спартаке по сей день так, отовсюду лезут всякие и постоянно пытаются влиять на решения все кому не лень. Это такой способ управления от Лукойла - открытое безакционерное общество Спартак.
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:05
Одобрямс!
Многие лета Олегу Ивановичу!
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 11:00
Думаю употребляет, и с удовольствием...
Ну и на Здоровье!!!)))
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:44
И водочку простить можно....))
Интересно, сейчас пригубляет?)
Capral
Capral ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 10:41
Привет, Олег!!!
Ещё какой, результат!!!
Шуня771
Шуня771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:39
Привет Виктор!

Но результат давал морилка)
Capral
Capral
вчера в 09:09, ред.
Романцев став тренером, все годы копировал Бескова, ничего нового, своего не внёс в игру Спартака. Возможно, кому-то и не понравилось... В Динамо, у него тоже ничего не получилось. Просто приходит время, когда, или надо закончить с футболом, или взять паузу. Я уже не говорю о том, что однажды, Олег Иванович пришел изрядно выпившим на ПК, где перед игрой с Реалом, если не ошибаюсь, произнес известную фразу:" У нас есть игрок, который вашего Карлоса схавает"... Имея ввиду Цымбаларя.
Гость
