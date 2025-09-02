«Спартак» договорился о трансфере защитника «Фенербахче» Джику за €4 млн

1756794524

вчера, 09:28

Футбольный клуб «Спартак» достиг договоренности о трансфере ганского защитника турецкого «Фенербахче» Александера Джику. Об этом сообщает телеканал A Spor.

По информации источника, сумма сделки составит €4 млн. Портал Fotomac ранее сообщал, что зарплата 31-летнего защитника в «Спартаке» может составить около €2,2-2,3 млн.

Джику играет в «Фенербахче» с 2023 года, ранее он выступал за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур». За сборную Ганы защитник провел 33 матча, забив 2 гола, в том числе играл за национальную команду на чемпионате мира в Катаре.