Сын Это'О стал игроком «Мирандеса»

вчера, 19:30

«Мирандес» подписал контракт с нападающим «Райо Вальекано» Этьеном Это'О.

Это'О переходит в клуб Сегунды на правах аренды на один сезон.

Нападающий является сыном бывшей звезды «Барселоны» и «Интера» Самуэля Это'О.

Это'О начинал свою футбольную карьеру в юношеских командах «Мальорки», а затем играл за «Атлетико Балеарес» и «Реал Овьедо».

В прошлом году он играл в «Райо Вальекано Б», забив 30 голов в чемпионате, что позволило ему дебютировать в основном составе мадридского клуба. Он также забил гол в Кубке Испании против «Вильямуриэля».

Это'О играл за Камерун на недавнем Кубке африканских наций U20.

sv_1969
sv_1969
вчера в 20:33
Природа похоже на нем чуть отдохнула
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:39
Этьен уже сам по себе сложившийся игрок , но приставка "сын" будет сопровождать его ещё долго...)
