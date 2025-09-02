Сын Это'О стал игроком «Мирандеса»

1756830651

вчера, 19:30

«Мирандес» подписал контракт с нападающим «Райо Вальекано» .

Это'О переходит в клуб Сегунды на правах аренды на один сезон.

Нападающий является сыном бывшей звезды «Барселоны» и «Интера» Самуэля Это'О.

Это'О начинал свою футбольную карьеру в юношеских командах «Мальорки», а затем играл за «Атлетико Балеарес» и «Реал Овьедо».

В прошлом году он играл в «Райо Вальекано Б», забив 30 голов в чемпионате, что позволило ему дебютировать в основном составе мадридского клуба. Он также забил гол в Кубке Испании против «Вильямуриэля».

Это'О играл за Камерун на недавнем Кубке африканских наций U20.